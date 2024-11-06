Özel: Haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Bahçeli önce el sıkıştı, sonra Öcalan’ı kendi konuştuğu kürsüye davet etti. Bugün Bahçeli ‘Sözümün arkasındayım’ diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. Kırmızı çizgimizdir, şehit ailelerinin ve gazilerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şeyi yapmadan bu sorunu çözeceğiz. Bu sürecin tuzaklarla dolu olduğunu bilelim. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’a kayyum atadılar. Eğer Esenyurt’a üzülüyorsan Mardin’e de üzüleceksin, Mardin’e tepki gösteriyorsan Esenyurt’a da tepki göstereceksin.

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Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar

OYUN ORTAYA ÇIKTI

Sözüme değer veren ve iktidara güvenmeyen muhalefete ve üyelerimize sesleniyorum, bir büyük oyun var, bugün o oyunun ne olduğu ortaya çıktı. Açıkça söyledi, anayasayı değiştirsek fena mı olur; Erdoğan bir daha seçilse ne olur; hesap bu. Bir al-vere girilmiş, bu pazarlıkta belki nihayete ermişler ya da bir yerde tıkanmışlar.

Toplantıyı Cemil Tugay ve Lal Denizli’nin de aralarında olduğu başkanlar da izledi.

Bizim şu oyuna gelmememiz lazım. CHP’nin alacağı pozisyon ne olursa olsun ya Kürtlerle arasını bozsun ya dönsün terör destekçisi görünsün. Uyanık olalım, akıllı olalım, sıkı duralım, oyuna gelmeyelim. Karşıdaki polis, jandarma hepimizin evladıdır. Hiçbir protestonun tek bir polisi, jandarmayı inciterek yapılmaması gerekmektedir. Haklı iken haksız duruma düşmeyeceğiz. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz ama demokratik sınırların dışına çıkmayacağız.”

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyumla ilgili eleştirilerini fotoğraf ve grafik baskılarıyla eleştirdi. Özel, tutuklanan Ahmet Özer’in DEM’li değil, 10 yıldır CHP üyesi olduğunu söyledi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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BÜLENT ECEVİT ANMASINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 18’inci ölüm yıldönümünde Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Ecevitci Arayış Platformu, törende CHP Genel Başkanı Özel’e, Ecevit’in İsmet İnönü ile çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti. Özel, Ecevit’in ardından CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın da mezarını ziyaret etti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

İMAMOĞLU’NDAN LİDERLERE KAYYUM TURU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni kayyum gündemiyle toplayıp, liderler turuna çıktı.

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Randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye, “Siyaset tarzımı beğenmeme kendi takdiridir ama gönül isterdi ki konuşalım” yanıtını veren İmamoğlu, adaylık konusunda “Adayı millet belirler, seçkinler değil” dedi. İmamoğlu İYİ Parti, DP, DEVA, Gelecek, SP ve Zafer Partisi liderleriyle görüştü. (ANKARA)

‘PARTİ KARTI’YLA TEPKİ

Kayyum atanan Esenyurt belediye binasına ‘demokrasi nöbeti’ için girmek isteyen CHP’li meclis üyeleri ve milletvekilleri ile polis arasında arbede yaşandı. AK Partili meclis üyelerinin içeriye alındığını belirten CHP’li parti üyeleri, kimlik kartlarını polise gösterip olayı protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Geçici statüde mülteci belgesi gösterselerdi geçerlerdi” dedi.

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VALİ GÜL’DEN ZİYARET

Bu arada İstanbul Valisi Davut Gül, Ahmet Özer’in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy’u ziyaret etti. (Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL)