×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel hakkında 4 fezleke

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Dokunulmazlık#Fezleke
Özel hakkında 4 fezleke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Haberin Devamı

 

Özel, Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 11 fezlekeden 4’ü Özel, 2’si Enginyurt, 2’si  Şık hakkında hazırlandı. TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti. CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan çalışanların grevine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek veren Özel “Bu iktidar, millete yardım götürenleri de yardıma muhtaç etti! Grev kırıcılığı yapanları açıkça uyarıyorum; yaptığınız suçtur! Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır” dedi.               

Haberin Devamı

BALIKÇILARI KARADENİZ’E UĞURLADI

CHP Lideri Özgür Özel, önceki gece Sinop’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştuktan sonra Balık Av Sezonu Açılış Programı’na katıldı. Özel “Vira bismillah diyerek balıkçılık sezonunu açıyoruz. Maalesef en büyük sorunun yaşandığı alanlardan biri balıkçılık” dedi.  

Özel hakkında 4 fezleke

 

                       

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Dokunulmazlık#Fezleke

BAKMADAN GEÇME!