Özel hakkında 4 fezleke

Haberin Devamı

Özel, Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Toplam 11 fezlekeden 4’ü Özel, 2’si Enginyurt, 2’si Şık hakkında hazırlandı. TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti. CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan çalışanların grevine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek veren Özel “Bu iktidar, millete yardım götürenleri de yardıma muhtaç etti! Grev kırıcılığı yapanları açıkça uyarıyorum; yaptığınız suçtur! Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır” dedi.

Haberin Devamı

BALIKÇILARI KARADENİZ’E UĞURLADI

CHP Lideri Özgür Özel, önceki gece Sinop’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştuktan sonra Balık Av Sezonu Açılış Programı’na katıldı. Özel “Vira bismillah diyerek balıkçılık sezonunu açıyoruz. Maalesef en büyük sorunun yaşandığı alanlardan biri balıkçılık” dedi.