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Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanır? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı!

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Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanır Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 17 Ekim Pazar 2021 bugün itibariyle gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden sınav sonuçları tarihi hakkında bilgiler verdi. Peki, Özel Güvenlik Sınav (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı için öngörülen tarih...

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava giren yüzlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından bilgilendirme yapıldı. İşte, Öze Güvenlik Sınav sonuçları açıklanma tarihinin detayları...

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 

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