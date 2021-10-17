Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanır? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava giren yüzlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından bilgilendirme yapıldı. İşte, Öze Güvenlik Sınav sonuçları açıklanma tarihinin detayları...
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI