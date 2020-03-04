Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı | 86. ÖGG sınav sonuçları

Sertifika sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 86. Özel güvenlik sınav sonuçları internet üzerinden erişime açıldı. İşte, Özel Güvenlik sınav sonuçları ekranı...

9 Şubat 2020'de yapılan Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı açıklandı.

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.