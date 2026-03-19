Özel-Gürlek tapu polemiğinde sert açıklamalar... Gürlek: O belgeler kesinlikle sahte

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel’in kendisine yönelik belgelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, üzerine kayıtlı 4 taşınmazı bulunduğunu vurguladı. Gürlek, “Güya bir ID numarası falan varmış ama o ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor. Özgür Özel’in amacı burada asrın yolsuzluk davasını perdelemek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek davasında da yargılamanın bulunduğunu anımsatan Gürlek, şu değerlendirmeleri yaptı:

BÖCEK’TEN PARA İDDİASI VAR

“Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024’te Manisa’da benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmaları da ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024’teki kendisinin aday olması için Manisa’daki bir benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var. Bu para verme iddiasını perdelemeye çalışıyor.

Özgür Özel’in sunduğu tapu belgelerinin hepsi gerçek dışı . O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece. Ama bu, Özgür Özel’in tamamen son dakika çırpınışları. Benim veremeyeceğim hesabım yok, hâkimlik, savcılıkta zaten düzenli olarak mal bildiriminde bulunmak gerekiyor.

HAYATIMDA LÜKSEMBURG’A GİTMEDİM

(Yat iddiası) Hayatımda Lüksemburg’a gitmedim, yüzme dahi bilmem. Pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış yok.”

Gürlek, “İftira” diye nitelediği Özel’in iddialarına yönelik yasal süreci başlattığını da belirtirken, “Devlet memuru olarak hâkimlik ve savcılık görevinde bulundum. Belli aralıklarla mal beyanımı bildirdim. Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Biri Tuzla’da, onun dediği gibi de 30 milyon lira da değil, 3-4 milyon lira, 2+1. Hepsi yalan” dedi.

TAPU BELGELERİ PAYLAŞILDI

Gürlek, bu iddiaların ispat edilememesi halinde iftira kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi. Daha sonra web tapuda Gürlek’in üzerine kayıtlı taşınmazları gösteren belgenin kopyası basınla paylaşıldı.

ÖZEL’DEN GÜRLEK’E: SATTIKLARINI GİZLEMEYE KALKIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı ile ilgili iddialarını yalanladığı açıklamasına, sosyal medya hesabı üzerinden, “Belgelere cevap verirken e-Devlet’ten aktif-pasif taşınmazları göstermek yerine, hızla sattıklarını gizlemeye kalkıyor” diye yanıt verdi.

Özel, gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada da, “Eğer gerçekten kamuoyunu aydınlatmak istiyorsa, bir basın toplantısı yapsın, e-Devlet’e kendi şifresini girsin. Orada taşınmazlar var. Aktifte bu dört tapu görünüyorsa pasife basın bakalım, üzerine aldığını söylediğim ve ID numaralarını verdiğim o taşınmazlar üzerinde olmuş mu ve hangi tarihte satmış; hepsi görülür” dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürlek’in İBB davası ve tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden kendisini hedef alan açıklamaları için de “Nasıl bir korku, nasıl bir paniğin içine düşmüşse artık... Sözde ‘Adalet’ Bakanı, devam eden İBB davasıyla ilgili hüküm veriyor. Muhittin Böcek’e iftiracı ol diye teklif, baskı, şantaj yaptığını kendi itiraf ediyor” dedi.