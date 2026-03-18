Özel-Gürlek Tapu polemiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında özetle şu iddiaları dile getirdi: “‘Seçim kampanyasında 40 gün bir işadamı araba vermiş Avcılar’a’ diye Avcılar Belediye Başkanı’nı içeride tutanlar, Akın Gürlek’e görevi boyunca bir işadamından tahsisli İBB’den aracı verdiler. 540 gün boyunca lüks araca bindi. Boğaza nazır lüks bir villa verdiler. Sadece o lüks villanın tadilatına 62 milyon lira harcandı bugünkü kurla. 87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi, pazarlık etti. Lüksemburg’da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye’den alınmadı, Hollanda’dan alındı. Lüksemburg’da bir limanda demirli. (HSK’YA) Beş dosya yolladık kapağını açan olmadı. Peki bugün ne oldu, o HSK’nın Başkanı Akın Gürlek oldu.

TAPU BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Birincisi; İstanbul, Kartal, Esentepe Avrupa Konutları projesinden bir daire. Emsal konutun ortalama değeri 26 milyon 250 bin lira. İkinci tapu; aynısı 26 milyon 250 bin lira. Üçüncü tapu; İstanbul, Beykoz, Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa. Dedeoğlu mevkii, havuzu var, orman içi. Ortalama değeri 85 milyon lira. Tapu dört; Avcılar, Firuzköy, Ispartakule Bizim Evler Projesi. Ortalama fiyat 15,5 milyon lira. Tapu beş; Tuzla Marin City ikinci etap. Adres, Birinci etap emsali konutların ortalama değeri 10 milyon lira. Tapu altı; Ankara Çankaya Park Joven Sitesi’nde ev. ‘360 derece Ankara manzaralı’ diye satılıyor. Değeri 35,5 milyon lira. Tapu yedi; Lodumlu, Beytepe Mahallesi, VIP Tower, Beytepe Projesi. Ortalama konut değeri 25 milyon lira. Tapu sekiz; Çankaya Lodumlu, Beytepe Mahall Ankara’da. Mahall Ankara’dan alınmış 17,5 milyon lira. Tapu dokuz; Çankaya Lodumlu, Beytepe Mira. Ortalama değeri 23 milyon lira. Tapu 10; İzmir Konak Halkapınar’da. Mahall Bomonti. Daire değeri 27 milyon lira. Mahall’de bir tane daha, 27 milyon lira. Aynı projeden bir daire daha ve değeri 27 milyon lira. Tapu 12; Çanakkale Gelibolu’da Bayır Mahallesi’nde Değirmenaltı 500 metrekare arsa. Emsalsiz deniz manzarası. Edinilişi 7 bin 500 lira.

19 YILLIK MAAŞLA 190 YILDA ALINAMAZ

Satılan mülk İstanbul Esenyurt’ta Çınar Mahallesi’nde, N Live Rezidans’ta daire 7 milyon 750 lira, Halkalı’da Tema İstanbul Konutları’ndaki konut 43 milyon 500 bin lira, Üsküdar Altunizade’de Acıbadem Konutları’nda konut 47 milyon 500 bin lira, Ankara Çankaya, Beytepe Beyterrace’de taşınmaz 27 milyon 750 bin lira…Toplam icmale gelelim. Elde 12 mülk var, değeri 325.5 milyon lira. Ortalama değeri. Satılan dört konut var, değeri 126.5 milyon lira. Toplam 452 milyon liralık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. Senfoni denilen boğaz manzaralı muhteşem bir yer. Satış fiyatı; 95 milyon 542 bin lira. Bununla ilgili satış sözleşmesi ele geçip, ilgili işlem yapıldığı anda bu satın almayı durdurdular. İzaha muhtaç sorular; aileden, emekli babadan kalan bir miras yok. Bir memur maaşıyla yalnızca taşınmaz olarak bu servet nasıl yapıldı? Akın Bey’in eşinin üzerindeki herhangi bir tapu kaydından bahsetmedik. Aileyle ve eşle uğraşma meselesi konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz.

BEN DÜZENLİ BİLDİRİMDE BULUNUYORUM

Ben düzenli olarak mal bildirimi veriyorum. Benim ve eşimin, birini geçen sene devrettik, eşiminkini. İki eczanemiz vardı, biri 28 yıl, biri 26 yıl çalıştı. Ara sokakta biri 35 metrekare, biri 80 - 90 metrekare, 100 metrekare birer dükkan edindik. Manisa’da bir evimiz var. Ankara’da bir evimiz var. İstanbul’da bir ev var. İki mütevazi araba var. Bunları alırkenki bütün paralar, 1999’un Eylül’ünden beri benim Vakıfbank’a yatan Bağ-Kur parası, Halkbank’a yatan SSK parası ve hesaplarımı ortak tuttuğum adı eczane kodlu İş Bankası hesabımda ne para geldiyse bu hesaplara geldi.”

TAPU İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bakanlık görevine gelmeden önce sahip olduğunu öne sürdüğü taşınmazları tapu kayıtlarıyla birlikte sıraladı. m

PAZARLIK DEĞİL İNSANİ TEPKİ

- ÖZEL, İBB davasında milletvekillerinin duruşma salonuna girişinin sınırlandırılması konusunda da “Milletvekiline sınır olmaz, kilit olmaz. Arkadaşlara talimat verdim. Duruşmaya gidilecek. Olmazsa bayramdan sonraki duruşmaya ben giderim; bir milletvekili bir duruşmaya nasıl girer, nasıl çıkar konusunu bir kez daha hatırlatırız. Meclis Başkanımız bu konudaki sorunun çözümüne yönelik katkı sağlamış, teşekkür ederiz kendisine” dedi.

Dün Halk TV yayınına katılan Özel, Ekrem İmamoğlu’na ev hapsi tartışması konusunda ise şunları söyledi: “Normalde tutuksuz yargılanmalı. Ama bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Ama bir yöntem olarak tutuksuz yargılama yerine, diğer tedbir olan ev hapsini vereceklerse, bu durumdan iyidir. Bazıları; ‘Efendim Özgür Özel pazarlık mı ediyor?’ İçim de yanıyor, Ekrem Başkanı her çarşamba günü orada bırakıp bırakıp dönmeye. Fevkalade insani bir şekilde söyledim. Neyin pazarlığını yapacağım?”

GÜRLEK’TEN ÖZEL’E YANIT: ALGI OPERASYONU

ADALET Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisinin malvarlığına dair açıklamalarına karşı yasal süreç başlattığını duyurdu. Gürlek “Özel’in şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur” dedi.

Gürlek, Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medya açıklamasında şunları söyledi:

YASAL SÜRECİ BAŞLATIYORUM

“Özel’in şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte malvarlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”