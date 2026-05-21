Özel gurbetçi gençlerle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında buluştuğu gençlere özetle şunları söyledi:

“Ben son yerel seçimleri kazandığımız akşam teşekkür konuşması yaparken demiştim ki ‘Valizini zihinlerinde toplayan gençler bir seçim daha kalmaya karar verdiler’. Siz tabii daha önceden gittiniz, ama ümit ediyorum bir seçim daha kazanırsak; telgraf mı çekeriz, e-mail mi atarız bilmem ama birer kıvılcım olarak gittiğiniz oralardan buraya birer Cumhuriyet Ateşi olarak dönmenizi bekleriz. Türkiye’ye kim dönerse Genel Merkez’e uğrayınca Cumhuriyet Ateşi’nden bir tane vereceğim ona. Çalışacağınız artık bakanlıklara mı olur, genel müdürlüklere mi olur, Türkiye’deki inovasyon şirketlerine mi olur ya da Türkiye’deki çeşitli kurumların başına mı olur? Geldiğinizde masanıza birer Cumhuriyet Ateşi hediye benden.

TÜRKİYE’NİN BEYİN GÜCÜ

Bizim bütün hedefimiz, temel yani olmazsa olmaz hedefimiz; ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye’de bu akışı tersine çevirmek. Yani 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmak ve şu an adı Cumhuriyet de olsa bir tek adam rejimine evrilmiş olan bu yapıyı, yeniden bir demokrasiye döndürmek var. Ondan sonra da işte son sorudaki tersine beyin göçü meselesinde olduğu gibi sizleri davet etmek var. Ama beyin göçü artık uzaktan çalışma imkânları filan olunca, geri dönmese de fikren Türkiye’ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir.

CHP’NİN KAPISI AÇIK

Tanıştıran, birleştiren mekanizmaların kurulmasıyla ilgili bir planımız, programımız var elbet. Ama herkesin döndüğü değil, herkesin potansiyelinden Türkiye Cumhuriyeti’nin istifade edebildiği bir yaklaşımımız var. Bu beyin gücünden dünyanın dört bir yanındaki en iyi şekilde yararlanmak lazım. Biz gençleri siyasete davet ediyoruz. Oy vermek için, pankart asmak için, bildiri dağıtmak için değil; siyaseti kurmak için birlikte yapmak için her birinizin siyasete dahil olma ile ilgili arzularınıza CHP kapılarını sonuna kadar açıyor.”

IMEI PARASINI KALDIRACAĞIZ

CHP Lideri,“Türkiye’de turuncu cep telefonu 65 bin 400 liraya geliyor, 67 bin 700 lira da vergi yükü binerek 133 bin liraya satılıyor. Ayrıca yurtdışındaki Türklerin çok söylediği bir şey var. Yurtdışında kullandığı telefonu getiriyorsun, 2 ay içinde kapanıyor. IMEI numarası üzerinden dünya kadar para alınıyor. Yurtdışında 1 ay kullandıysa o telefonu ücretsiz kayıt ettirmesi lazım. İlave para doğru bir şey değil. Onu da projelendirdik” diye konuştu.

KADIN POLİTİKA BAŞKANLARIYLA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi kadın yöneticilerinin yer aldığı heyet ile bir araya geldi. Heyette, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, SP Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, Gelecek Partisi Kadın Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Karadağ ve DEVA Partisi Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan yer aldı. Özel’e CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve PM üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti