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Özel, Güneydoğu turuna çıkıyor

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#Özgür Özel#CHP#Güneydoğu
Özel, Güneydoğu turuna çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22-24 Ağustos günleri beş ili kapsayan Güneydoğu turuna çıkıyor. Özel Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep’i ziyaret ederken ‘Fıstık Mitingi’ de yapacak.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güneydoğu turunun ilk durağı Diyarbakır’da Vali Murat Zorluoğlu ve DEM’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük’ü ziyaret edecek. Özel, Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirecek. Mardin’de de yine Vali Tuncay Akkoyun ve DEM’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’le bir araya gelecek olan Özel, Batman’da ise partisinin 40 yıl sonra kazandığı Hasankeyf Belediyesi’ne gidecek. Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı ziyaret edecek olan Özel, aynı gün Gaziantep’te de “Fıstık Mitingi” düzenleyecek. Özel Gaziantep’te, partisinin 35 yıl sonra kazandığı Şehitkamil Belediyesi’ni de ziyaret edecek. Özel bu illerde, CHP il başkanlıklarına da giderek, parti örgütü ile de bir araya gelecek. Gaziantep’teki “fıstık mitingi” ile tematik mitinglerini sürdürecek olan Özel daha önce de İstanbul’da eğitim, Ankara’da emekli, Rize’de çay, Tekirdağ’da buğday, Gebze’de emek, Giresun’da da fındık mitingi düzenlemişti.

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#Özgür Özel#CHP#Güneydoğu

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