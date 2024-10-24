Özel Güneydoğu gezisini iptal etti: Zamanlama dikkat çekici

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı üzerine Güneydoğu gezisinin ilk durağı Diyarbakır’daki programını iptal etti. Diyarbakır’da kendisine eşlik eden kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından gezisini iptal ederek Ankara’ya dönüş kararı alan Özel, partisinin MYK’sını da acil toplantıya çağırdı. Özgür Özel ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de telefonla görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Özel, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki ziyareti sırasında da Özel, şöyle konuştu: “Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran’a (7 Haziran 2015 seçimleri) birkaç gün kala Diyarbakır’dan başlayan ve 1 Kasım’a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Türkiye’nin gündeminden terörün ve şehitlerin çıkması, annelerin Türk de Kürt de olsa gözyaşının durmasını umuyoruz. Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum.”

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ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ

Özel, dün sabah Diyarbakır’da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada ise Bahçeli’nin açıklamalarıyla önemli bir eşikte olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Bahçeli’nin açıklaması ile önemli bir eşikteyiz. Kimin sözü varsa da kıymetlidir, söylesin. Ama şu söz söylenmesin; ‘Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, bir sorun vardır, onu da birisi konuşunca bitecektir’. Kürt sorununun olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar veremez. Kürtler ‘Sorunum kalmadı’ diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz.

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DİKKATLİ OLMALIYIZ

Son derece dikkatli olmak durumundayız. Kürtlerin yaşadığı sorunlar sadece bir kişinin Meclis’te konuşmasıyla değil, 86 milyonun temsilcilerinin parlamentoda oturmasıyla, konuşmasıyla, demokratik siyasetin önünün açılmasıyla ve kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir. Doğru yol budur, biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız.”

Öte yandan Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile Milletvekilleri Özgür Ceylan, Umut Akdoğan, İsmail Atakan Ünver ve Semra Dinçer’den oluşan CHP heyeti TUSAŞ tesislerinde görevlendirildi. (DHA)

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CHP Lideri Özel, Diyarbakır’da partililer tarafından Kürtçe şarkılar ve halaylarla karşılandı. Özel, STK’larla bir araya geldi, Diyarbakır Valiliği’ni, Amedspor’u, Büyükşehir Belediyesi’ni ve CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP ENGEL OLMAYACAK

-Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrılar için “Son söyleyeceğimi baştan bir kez daha söylüyorum. CHP barışa giden, annelerin gözyaşını durdurmaya yönelik, Türkiye’nin gelişimine engel olan bu sürecin tamamlanması, bitmesi, ortadan kalkması için, terörün durması için, terör örgütünün ortadan kalkması için Türkiye’nin 86 milyon birden barış içinde kucaklaşabilmesi için atılacak her adımı da önemsiyor ve engel olmayacak” dedi.

KÖTÜCÜL BİR AKIL

-Özel, Meclis grup toplantısında söylediği sözlerine ise şöyle açıklık getirdi: “Devlet Bey, beklenmedik bir şey söyleyince, beklenmedik bir şeyi de ben söyleyeyim size. ‘Kürtlere devlet vaat ediyorum’ dedim, cümlenin buraya kadarki kısmından bile medet uman bir kötücül akıl var. Ben Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu ve sahibi hissettikleri, 86 milyonla birlikte eşit vatandaşlığı iliklerine, kemiklerine kadar hissettikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bizlerle birlikte sahibi olmalarını teklif ediyorum. Bu noktaya geldiğimizde zaten bütün sorunlar çözülecek.”

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TAHİR ELÇİ’YE KARANFİL

-Özel, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin yaşamını yitirdiği yere kırmızı karanfiller bıraktı. Özel’e, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de eşlik etti. Özel, Elçi olayının açıklığa kavuşturulması konusunda beklentilerin boş çıktığını belirterek, “Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. Diyarbakır’a siyasi çıkar sağlamak için gelmediklerini belirten Özel, şöyle konuştu: “Eğer Türkiye’nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan’ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa orada da bir adım ileri atamazlar.”