Özel, Gümüşhane’de halka seslendi… Yenilgiye alışanları geride bıraktık

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Halk buluşmasında pazar günü yapılacak seçim sürecine dikkat çekerek sandığa sahip çıkma çağrısında bulunan Özel, özetle şunları söyledi: “Tekke’ye gelme sebebimiz elbette pazar günkü seçim. Bu seçimin hemen öncesinde bundan 15 gün öncesinde, Gümüşhane’de bir miting yapacaktık. Gümüşhane tarihinin büyük mitingini yapmaya hazırlanıyorduk. Ama bundan 2 gün önce maalesef AK Parti’nin kadın kolları, gençlik kolları siyaseti bıraktı, çünkü yoruldular; Cumhuriyet Halk Partisi’nin dinamizmiyle, gençliğiyle, gayretiyle baş edemediler, yargı kolları kurmuşlar. 1303 oyla seçildik. Şimdi bu seçimlerin hiçbirini saymayıp 6 yıl önceki seçimde gelen genel başkanı partinin başına butlan olarak getirdiler.

BİZE BİNA LAZIM DEĞİL

Bu güzel beldede bu kötülüklere karşı sizin vicdanınıza sığınıyorum. Onun için ölülere iftira atanları, rahmetlilere iftira atanları geride bıraktık, köhnemiş yapıları, binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binayı alanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi, yanınıza, karşınıza çıkabilir mi? Bana bir daha, bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyeti partiye alıştıranları arkada bıraktık. Kazanmayla tanışanlarla hep birlikte ileriye doğru yürüyoruz. Mesele artık partinin evlatlarını saraya kurban edenlerle meşgul olmak değil, artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmak, başarılı olmak. Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür, pusulası millettir, hedefi 86 milyonun koluna girmektir.”

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Özel, daha sonra Sivas’ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde partililerle buluştu, ardından Tokat ve Amasya’ya geçti.

TRABZONLULARA SESLENDİ: TARİHİN DOĞRU TARAFINDASINIZ

Özgür Özel, Gümüşhane’de düzenlediği halk buluşması programı için dün sabah uçakla Trabzon’a geldi. Horon gösterisiyle karşılanan Özel, “Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Özgür Özel’in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu’nun durduğu taraf, Mansur Yavaş’ın durduğu taraf; tarihin doğru tarafıdır. Türkiye’ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz” dedi.