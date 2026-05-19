Özel: Gençlerin umudu kazanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin dünkü toplantısında gençlere yönelik yakında açıklayacakları “bütünleşik gençlik güvencesi” paketi üzerinde çalıştıklarını belirterek özetle şunları söyledi:

ATATÜRK’ÜN MİRASI

“Bu millet, en karanlık ve zor zamanlarında bile aydınlığa yol açma iradesini gösterebilen bir millettir. Bu vesile ile işgal altındaki İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na binerek, bizi bağımsızlığa getiren direnişi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını minnetle anıyorum. Biz bugün verdiğimiz adalet ve demokrasi mücadelesinde o vapurdaki iradeyi pusulamız olarak kabul ediyoruz. Atatürk’ün bize bıraktığı miras da tam olarak budur. Atatürk, Cumhuriyet’i gençlere emanet etti. Ama bugün gençler otoriter bir yönetimin ağır baskıları altındadır. Hem ekonomik yoksulluk hem de sosyal yoksulluk çekiyorlar. Bu gençler kendi ülkelerinde kalmak ve gitmek arasında acı bir tercihe zorlanıyorlar.

KONUŞMAYA DEVAM EDİN

Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Bu ülke sizin, bu Cumhuriyet sizin, bu gelecek sizin. Sözünüz kıymetli, elbette oyunuz kıymetli. Emeğiniz kıymetli. Sizden susmanızı isteyenler var. Siz konuşmaya devam edin. Sizden beklemenizi isteyenler var. Siz yürümeye devam edin. Sizi kendilerindenmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Uyanık olmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya devam edin. Atatürk’ün Samsun’a taşıdığı ideal bugün sizlerin omuzundadır. O ideal hürriyettir, egemenliktir, Cumhuriyet’tir. İşte 19 Mart darbesiyle saldırılan milletimizin bu idealleridir. Ama bilsinler ki 19 Mayıs’ın ışığı 19 Mart’ın karanlığını yenecek. Gençlerin umudu kazanacak, Türkiye kazanacak.

GENÇLİK GÜVENCESİ

CHP’nin iktidarında beş ana alanda; eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Devletin okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atamalarını mutlaka gerçekleştireceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız. Bir yılda öğretim burslarını 1.5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz. Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç Kiracı Yasasını çıkaracağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi Programını uygulayacağız. Adil Staj Yasası çıkaracağız. Kamuda mülakatı kaldıracağız. 5G’den 6G’ye geçişi yurt genelinde en kısa sürede hayata geçireceğiz. Konserleri, festivalleri yasaklayan yasakçı yönetim anlayışını derhal terk edeceğiz. Ve gençlerimiz için vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye’yi kuracağız.”

TÜRKAN SAYLAN’I ANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ı vefatının 17. yılında andı. Özel, sosyal medya hesabından “Çağdaş bir Türkiye idealiyle ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan Türkan Saylan’ı vefatının 17. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin değerlerinden hiç ödün vermeden yürüttüğü mücadele mirasına, savunduğu değerlere ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkmayı sürdüreceğiz” mesajını paylaştı.