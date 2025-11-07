Özel: Gençlerin başka ülkelerde hayal kurması bir beka sorunudur

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, ‘Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite’ paneline katılmak üzere dün Eskişehir’deydi. Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü hatırlatan Özel, özetle şunları söyledi: “6 Kasım 1981, YÖK’ün kuruluşudur. Bugün de 44’üncü yılıdır. YÖK’ün kuruluşunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükseköğrenime, öğrencilere ve akademiye dair söyleyeceği sözler vardır. 12 Eylül darbesi, Türkiye’de pek çok şeyin üzerinden silindir gibi geçti. Bunun en başında başta siyasi partiler ve siyaset kurumu olmak üzere, örgütlenme özgürlüğü, sendikalar olmak üzere, bir de özerk üniversitenin üzerinden silindir gibi geçti. O gün de eksikleri vardı; ancak bundan 45 yıl önce bile bugünkü halinden çok çok daha iyi bir noktadaydı. Daha önce pek çok parti, iktidara gelirken YÖK’ü kaldıracağını söyledi. Kimi o güçle gelemedi, kimi geldiğinde yerleşmiş bu vesayet odağıyla mücadele edecek yeterli vakti bulamadı.

YÖK’Ü YOK ETMEYE GELİYORUZ

Adalet ve Kalkınma Partisi, çok iddialı şekilde bunu söyleyerek geldi, çok az partiye imkan olacak kadar uzun süredir görevde kaldı. İstediği tüm güçleri, tüm yetkileri elinde tuttu, ancak YÖK gibi Kenan Evren’den kötü bir miras olan bir kurumu bırakın kaldırmayı, uygulamaları çok daha baskıcı, çok daha tahakkümcü, çok daha ortak düşünceyi reddeden ve dayatan bir şekle çevirdi. O yüzden biz ‘YÖK’ü kaldıracağız’ demiyoruz. ‘YÖK’ü kaldıracağız’ dersek yalan, kaldıramayız. Biz YÖK’ü yok etmeye geliyoruz arkadaşlar. YÖK’ü yok edeceğiz. Çünkü bir şeyi kaldırınca başka bir yere kondurmak lazım. YÖK’ü yok edip, akademinin özerkliğinin ve özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin, her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz.

DEVLET BEY İLE FARKIMIZ

CHP, gençlerin partisi olarak gençler için hayal kuran bir partidir. Devlet Bahçeli Bey ile benim aramda bir fark var. O da beka sorunlarını tarif ediyor, ben de beka sorununu tarif ediyorum. Devlet Bey’in tarif ettiği beka sorununda, ‘Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye’de gözü var, bu beka sorunudur’ diyor. Evet, bu varsa beka sorunudur. Yüzyıl önce denediler. O beka sorunu nasıl bertaraf edildi bütün dünya bunu bilir. İhtiyaç olursa gözümüzü kırpmayacağımızı da bilir. Ama ben başka bir beka sorunu görüyorum. Anketlere bakıyorum; her dört gençten biri Türkiye’de kalmayı, üçü fırsatını bulursa dünyanın gelişmiş ülkelerine gitmeyi hayal ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye’de hayal kurması beka sorunu değildir. Türkiye’nin gençlerinin, o ülkelerde hayal kurması beka sorunudur. Bunu ortadan kaldıracağız.”

FERDİ ZEYREK YAŞAM MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de daha sonra Tepebaşı Belediyesince Yeşiltepe Mahallesi’nde yaptırılan Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, partisinin sosyal ve demokrat belediyeciliğiyle gurur duyduklarını söyledi. CHP’li belediyelerin çalışmalarını anlatan Özel, belediyelerin dil ve konuşma terapisi gibi hizmetlerin ücretsiz verileceği merkezi açmasının önemine değindi.

Haziran ayında elektrik çarpması sonucu vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Manisa’da mücadeleler verdiklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

“O, bir ilçemize aday olmak istiyordu. Onun büyükşehri kazanacağına bir ben, bir eşi Nurcan inandı. Sonra Manisa inandı ve son seçimlerde Manisa’da yüzde 60 aldık. Yüzde 6 oy da aldık, yüzde 60 oy da aldık. Böyle ilk seçimini kazanıp il başkanlığımızı yapan, sonra büyükşehir belediye başkanı olan, sonra bir yıl üç ay gibi bir sürede Manisa’ya ve civarına hizmetleri derken ölümüyle birlikte onu bütün Türkiye tanıdı. Çok iyi bir miras bıraktı. Türkiye’nin dört bir yanında da stadyumlara, caddelere, kreşlere ve yaşam merkezlerine adı veriliyor. Bir kişiyi yaşatmanın en iyi yolu, bu.”

SANDIK GELİYOR

Özgür Özel, “Seçim akşamı demiştim. Valizleri zihinlerinde toplamış gençler ki; en kötüsü bu. Valiz toplamanın iki evresi var arkadaşlar yapılan çalışmalarda. İlk ve uzun evresi 2.5- 3 yıl sürüyor. Valizin zihinde toplanması, kopuş fikri. Ama o fikir yerleşince, valizi yatağın üstüne atıp, içini doldurmak 15 dakika. O yüzden zihinlerinde valizleri toplayıp, gençlerin bir seçim daha kalmaya karar verdiklerini söylemiştim. O gençlere diyorum ki; biliyorum zor, katlanmak zor ama sandık da geliyor. Lütfen 31 Mart gecesi kalmakla ilgili verdiğiniz karardan vazgeçmeyin” dedi.