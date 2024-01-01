Özel: Gelecek çok güzel olacak

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Özel, özetle şöyle dedi:

“Sadece deprem değil Cumhuriyet’in 100’üncü yılında çok fazla acılar yaşadık, kazalar yaşadık, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygıyla, sevgiyle selamlarken, kucaklarken, şehitlerimiz için bir kez daha Allah’tan rahmet, hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Bundan sonra yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde, en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz, bunun da takipçisi olacağız.

‘SARI KART’ DAVETİ

Partimiz genç kadrolarıyla, çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarımızla, Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde, hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğinden endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen, CHP’nin yönettiği, herkesin göç etmek istediği, yerleşmek istediği şehirlere, bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz.

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UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Biz, 31 Mart günü oy pusulasında göreceğiniz; sizin için çalışacak, dürüst çalışacak, namuslu çalışacak, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarımıza destek vermenizi bekliyoruz. Geçmiş yılın acılarını geride bırakarak, 2024 yılına umutla baktığımız bu güzel duygularla, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum; asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin gençlerinin gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerinde hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz.”

ŞEHİT ENİS’İN AİLESİNİ ZİYARET

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehit Enis Budak’ın Manisa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Lideri daha sonra özetle şu açıklamayı yaptı:

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“(Şehit cenazesinde) Yapılan iş, bir siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa’da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak, ‘Ana muhalefet Lideri kendi memleketinde, şehit cenazesinde protesto edildi’ diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular. 2024 yılının bir milat olmasını, acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz. Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmeyi, o alanlara siyaset sokmama konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse, bu acı olaylardan güzel ülkemiz bir kazanımla çıkmış olur. Aynı şekilde devam etmeye kalkarlarsa bundan ne Türkiye kazanır, ne kendileri kazanır.

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KUPA ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye’nin iki güzide kulübünün maçını Atatürk düşmanı Suudi Arabistan’a muhalefet partileri mi almış? O Bakanı, o TFF Başkanı’nı ben mi atadım, ben mi destekliyorum? Böyle bir durumu Türkiye’ye yaşatanlar samimi bir özür dileyip özeleştiri yapacaklarına, yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar. 4 ay önce bu maç orada oynanmaz dedim. 3 ay önce bu maçın yerini değiştirin dedim. 2 ay önce bu maçın doğru yeri İzmir Atatürk Stadı’dır dedim.

İki şeyin rengi yok. Bir, annelerin gözyaşının rengi yok. İki, emekçinin alın terinin rengi yok. 2024’te hiçbir annenin, Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin, bu memlekette yaşayan, bu dünyada yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. Filistin’deki mezalimin durduğu bir 2024 diliyorum. Savaşsız, kavgasız bir 2024 diliyorum. Barış ve sağlık dolu 2024 diliyorum.”