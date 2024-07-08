Özel: Geçim olmazsa seçim olur

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CHP Lideri Özgür Özel, bu yıl 663’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final güreşlerini izlemek ve dereceye giden pehlivanların ödül törenine katılmak üzere dün Edirne’deydi. Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları bulunan Özel, Kırkpınar öncesinde parti teşkilatını ve belediyeyi ziyaretinde özetle şu mesajları verdi:

“Çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de gülecek, asgari ücretlinin de gülecek. Ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Sonra partimize sahip çıkacağız. Sonra kapıları ardına kadar açacağız. Adam babaevinden AK Parti’ye gitmiş, perişan olmuş. Gelecek buraya, ona ‘Baş tacısın’ diyeceğiz. MHP’li gitmiş başka bir tarafa, görmüş bunların halini geri gelmiş. Herkese kucak açacağız.

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HÜKÜMETTEN DÖRT TALEP

Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada 4 tane şey söyledik.

1-Kredi kartlarının faizlerini silin, esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan yüzde 30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın.

2-Taban ücretleri. Mesela, buğdayda 15 lira olması lazım maliyetini verdiler. Taban fiyatlarını artırın, ayçiçeğine iyi bir fiyat verin. Üzüme, fındığa, çaya, narenciyeye sahip çıkın.

3- Emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin.

4-Asgari ücrete enflasyon uyarlamasını yapın. Bugün 17 bin lira olan asgari ücret, verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. ‘Bu olmaz’ dedik ve itiraz ettik.

ETİKETLERDEN SIFIR ATACAĞIZ

Buradan tekrar ediyoruz. Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur. Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra, CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. Ama birileri gibi hem maaşlardan, hem fiyatlar ve etiketlerden altı sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. Maaşlardan sıfır atmadan etiketlerden, maaşlardan sıfır atmadan giderlerden sıfır atacağız. 5 kat fazla milli gelir, 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü. Bugün aynı maaşı alıp mazotun 4 lira, ekmeğin 1 lira olması demek. CHP’nin hedefi, hayali, umudu ve vizyonu budur. Buna inananlar, gelecek seçimlerde CHP’nin içinde olacağı Türkiye İttifakı’nın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayına oy verecekler. 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler.”

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AĞALIK İHALESİNİ İZLEDİLER

663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı’nda, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da ihaleyi izledi. Özgür Özel, ağalık altın kemerini ihaleyi kazanan Ufuk Özünlü’ye taktı.

TARTIŞMALARI BİTİRECEĞİZ

- ÖZEL “İnsanların yüzde 65 nüfusunun CHP’li belediyelere oy vermesi boşuna değil. Ekonominin yüzde 80’ini bize teslim etmeleri boşuna değil” diyerek şöyle devam etti: “Yeni değişim sürecine, genç

adaylara, kadın adaylara, tecrübeyle gençliğin birleşmesine, iktidar umudumuza, heyecanımıza ortak oldular. Bu duyguyu mutlaka koruyacağız. Hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz. Tartışmaları bitireceğiz. Bundan sonra her şey çok güzel olacak, yoluna girecek.”