Özel: Filistin ulusal meselemiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi’ndeki cuma namazının ardından beraberindeki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte açıklamalarda bulundu. İsrail’in İran’a saldırmasını net, kesin bir dille kınadıklarını belirten Özel, şunları söyledi: “Buradan, bugün ayrılıp Bayburt’a gidiyorum. Bayburt’taki miting programımızla birlikte artık normal programımıza döneceğiz. Saadet Partisi’nin Genel Başkanı tarafından pazar günü düzenlenecek ‘Filistin ile Dayanışma’ mitingine davet edildim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte Üsküdar’daki bu İsrail’i kınama mitingine gideceğiz. Orada bir konuşma yapacağız.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel , 6 Haziran’da elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen hayır yemeğine katıldı, ardından kabir ziyaretinde bulundu.

BARIŞA DAVET EDİYORUZ

Diplomasiye alan açılmalı, silahlara değil. Her iki tarafı da itidale, barışa davet ediyoruz. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de hükümetin, İsrail’e karşı müsamahakâr tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Filistin’e makarna bile götürülmesine izin vermediler, Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar. Tutukladılar, zor serbest bıraktılar. Oradaki iki Türk vatandaşının sağ salim kurtulmuş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

‘MAZUR GÖRÜLEBİLİR BİR TARAFI YOK’

Bu İsrail sessizlikten, bu İsrail, ‘Aman bunlar Trump ile arayı bozamazlar, bize bir şey diyemezler, deseler de işte küçük harflerle konuşurlar’ meselesinden cesaret alıyor. Filistin’de hayatını kaybeden herkesin de dün İran’a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin de dünya barışını tehdit eden, Türkiye’nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail’i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. İsrail’in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Ama böyle müsamahakâr tutumlar, bugüne kadarki müsamahakâr tutumlar İsrail’e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi, Türkiye’nin ulusal meselesidir. Hükümeti buna uygun davranmaya davet ediyorum.” (Ersan ERDOĞAN / DHA)

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MANİSA’DA YENİ BAŞKAN SEÇİMİ

CHP Lideri Özel, elektrik akımına hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimlere ilişkin soruya ise “Arkadaşlar, biz dün belediye meclis grubumuzu, buradaki mevlitten sonra topladık. Arkadaşlara ‘Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Herkes Ferdi Başkan’la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız, birden ‘Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur. Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz’ dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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AK PARTİ MANİSA’DA ADAY ÇIKARMAYACAK

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek’in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:

“AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa’mızın ve hemşerilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete ‘evet’ demeye devam edeceğiz.” (AA)