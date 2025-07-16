Özel: FETÖ çok sinsi bir örgüt

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TBMM’deki törende anıta karanfil bırakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı HaberTürk yayınında da FETÖ ile ilgili şunları söyledi: “FETÖ çok sinsi bir örgüt. Mücadele edilmesi güç bir örgüt. Her yere sızan, her yere giren bir örgüt. Maalesef FETÖ ile mücadelede şunu da kabul etmek lazım. Orduda olsun, poliste olsun, yargıda olsun çok sayıda bu örgütle bağlantılı kişiler uzaklaştırıldı. Ama iş siyasi ayağa gelince... İş yukarıya, AK Partili kadrolara gelince durdu. O enfeksiyon devam ediyor devlette. İnşallah biz gelip onların da gerekli şekilde temizlenmelerini sağlayacağız.” CHP Lideri, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu Meclis çatısı altında olduktan sonra en müspet katkıları sağlayacağız. Ama sırf Erdoğan, CHP’yi bu sürecin dışında tutmak istiyor diye, çar çakal işler yapmaya kalkılırsa sessiz kalmayız. Ahmet Özer dahil 12 arkadaşımız kent uzlaşısı suçlamasıyla hapishanede. Onlar yurt uzlaşısı yaptı Öcalan’la. Bizimkiler hapiste durmaya devam edecek... O da ben DEM’le ittifak oldum seçim kazanacağım diye kendisinin kitlesinin içini rahat tutacak. Olmaz.”