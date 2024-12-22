Özel Fas’ta konuştu:  Göç yükü adil paylaşılmalı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katıldı. Buradaki konuşmasında, Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıya ilişkin başsağlığı ve “geçmiş olsun” dileklerini ileten Özel, özetle şunları söyledi: “Terörün her türünden çok çekmiş olan ve çekmekte olan bir ülkenin yurttaşı ve bir siyasi partinin lideri olarak, kimden, nereden, ne amaçla, ne boyutta gelirse gelsin, terörü lanetliyorum.

DEMOKRASİ PARADOKSU

Dünyada bir süredir sağ popülizm, radikal sağ ve seçimli otoriterliğe yaslanan siyasi anlayışların etkisi artıyor. Bu gidişat demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına meydan okumakta. BM Kalkınma Programı’nın 2023-2024 İnsani Gelişme Raporu’na göre, bir yandan demokrasinin temel kurallarını ve kurumlarını aşındıran liderler maalesef güçlerini artırıyor, bir yandan da demokrasiye yönelik küresel destek yüzde 90 düzeylerinde. Bunun adı demokrasi paradoksudur. Türkiye, göç sorununu en fazla yaşayan, dünyanın ise hakkaniyetli davranmaktan kaçındığı ülkelerin başında. Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken, göç yükünü adaletli şekilde paylaşacak dayanışma içinde olunması, temel beklentimiz ve çağrımızdır.”

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‘SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ’

“Tüm dünyadaki sosyal demokrat parti ve iktidarlar, Filistin’de kalıcı barışı ve iki devletli çözümü savunma konusunda dayanışma içinde hareket etmeliler. Suriye’de ise acilen tüm Suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak, tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı, demokratik bir rejimin inşa edilmesi elzemdir. Bunu yaparken Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu sürece tüm sosyal demokrat partiler ve iktidarlar da destek vermelidir.”