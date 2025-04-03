Özel: Esnafın gönlünü alırız

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CHP Lideri Özgür Özel, dün Trabzon’un Maçka ilçesinde katıldığı şarkıcı Volkan Konak’ın cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boykot çağrısı yapanlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iyice endazeyi kaçırdı. Boykotun anayasal hak olduğu net. Boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan AK Parti” dedi.

BİR GÜN DEDİLER

Dünkü genel boykot çağrısı hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi: “Boykot anayasal haktır. AYM ve AİHM’nin kararlarında net. Biz Saraçhane’deki listemizin arkasındayız. Bugün (dün) kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 öğrenci arkadaşımızın tutuklu olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin yaptığı boykot çağrısına destek verdik. ‘Bizim için bir gün’ dediler, biz de destek verdik. Genel boykot bugüne (düne) özeldi. Ancak düzenli boykotu, daha önce ilan ettiğimiz şirketlere uygulamaya devam edeceğiz. Ne sonuçlar alınacak, hep beraber göreceğiz. Dün (önceki) gece boykota karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. Bu çağda fişleme olmaz, Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun.”

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MAKUL ÇOĞUNLUĞUZ

(Boykot çağrısı yapanlara ‘azgın azınlık’ yorumları) “Azgın azınlık sizsiniz. Bir avuçsunuz. Siz ikinci parti olmuştunuz. Son anketlerde fark da açılıyor. Biz halkın iktidarını kurduğumuzda adalet yerine gelecek. Biz makul ve haklı çoğunluğuz.”

Özel sosyal medyadan da “Boykota destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zulme destek olanlara karşı boykot sürecek” ifadelerini kullandı. Özel, boykot listesinin yer aldığı yeni bir site açtıklarını da belirterek, “Şimdi http://boykotyap.org sitesiyle yayındayız” dedi.

VOLKAN KONAK’IN CENAZESİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak’ın Maçka’daki cenaze törenine katıldı, namaz sonrası bir süre tabutu taşıdı. Özel “Vefat edenlerin ardından ‘Yeri dolmaz’ diye çok söylenir; bu ifadenin en çok karşılık bulacağı kişilerden biri de Volkan Konak’tı. Onurlu bir yaşamı ve bize emanet ettiği eserleri var; 1.5-2 ay önce ADD’nin ödül törenindeydik. ‘Yılın Sanatçısı’ ödülünü almıştı. Sohbet ettik, bana sordu, ‘Günde 6-7 yerde, elde mikrofon konuşuyorsun’ dedi. Ben de dedim ki ‘Sen her eline mikrofonu aldığında, bu nasıl bir ses, nasıl bir yürek, nasıl bir inanç, nasıl bir duygu, seninki marifet, bizimki değil’ dedim. Yeri dolmaz” dedi. Özgür Özel, Trabzon’da bir cadde veya sokağa Volkan Konak’ın isminin verileceğini de duyurdu. Özel, bu konuda CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile görüştüklerini ifade etti.

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OYUNCUYA DESTEK

Sosyal medya hesabından boykota destek verdiği için rol aldığı TRT’deki ‘Teşkilat’ dizisinden çıkartılan oyuncu Aybüke Pusat’a da destek veren Özel, “Aybüke Pusat’ın hemen ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız. Çoğunluk enerjisi bizde, bütün muhalefette.”