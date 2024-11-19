Özel: Esenyurt’ta nöbete devam

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda toplandı. Toplantının ana gündem maddesi tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturma oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık ettiği toplantıya CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda MYK ve parti üyesi katıldı. Toplantının ardından Özel, Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap ederek özetle şunları söyledi:

AHMET ÖZER DÖNENE KADAR

“Esenyurtlular’ın iradesine, sizin seçtiğiniz belediye başkanına, belediye meclis üyelerine karşı yapılan darbe girişimidir. Esenyurt’ta yapılan şey düpedüz işgaldir. O yüzden Esenyurt’ta demokrasi nöbeti tutuyoruz. CHP belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesine izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir. O yüzden Esenyurt’ta 20 gündür yaptığımız büyük direnişe, bundan sonra da Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi mücadelesine ve demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık.

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İDDİANAMEYİ HAZIRLAYIN

Suç icat etmeye çalışıyorlar. Gizli tanık ifadeleriyle olmayacak iddialarda bulunup kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Bunun için elinizde ne varsa ortaya dökün. Bir an önce ortaya dökün. İddianameyi hazırlayın, yargılamayı başlatın ve artık Özer’i serbest bırakın. Biz kayyum siyasetine alışmayacağız. Biz alışırsak, biz direnmeyi bırakırsak, biz mücadeleyi bırakırsak bu hukuksuzluklar tüm Türkiye’ye, Tüm İstanbul’a yayılacak.

YILLARCA AKIL DANIŞTINIZ

Ahmet Özer DEM’liymiş, yok şu terör örgütlüymüş. 10 yıldır CHP’li, milletvekili adayımız. Ahmet Özer suç örgütleriyle temasta diye bir telefon görüşmesi, günü saati, kaydı belli değil. Ama onların milletvekillerinin o kişiyle yemek yedikleri belli. Ahmet Özer’le bir temas eden varsa siz kendiniz temas ettiniz, yıllarca akıl danıştınız. Saatlerce dinledikleri, akıl sordukları Ahmet Özer’den suçlu çıkmaz, terörist çıkmaz.”

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BİR CUMHURİYET ŞARKISI’NI İZLEDİ

ÖZEL, İstanbul’da MYK üyelerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çocuklarının da davet edildiği özel gösterimde, Ertan Saban’ın Atatürk’ü canlandırdığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmini izledi.

Özel, “Birileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenleri ordudan atmaya uğraşadursun, ona ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

VERA’YA ZİYARET

CHP Lideri Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman’ın ailesini ziyaret etti. Kahraman’ın eşi Meriç ve kızı Vera Kahraman’la bir araya gelen Özel’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. Çelik, Tayfun Kahraman’ın parti üyelik kartını eşine takdim etmek üzere Özel’e verdi. Kahraman’la ilgili dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğunu belirten Özel, Erdoğan’ın da birtakım çalışmaların olduğunu söylediğini aktardı.

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