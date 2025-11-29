Özel: Esas mesele iktidar olmak

Haberin Devamı

CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yapılan 3 günlük 39’uncu Olağan Kurultayı dün, parti programının 18 yıl aradan sonra değiştirildiği ilk gün oturumuyla başladı. Sabah ilk olarak, Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki bir heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Divan Başkanı seçildiği kurultayın açış konuşmasını yapan Özel, özetle şunları söyledi:

CHP’Yİ FELÇ ETME GİRİŞİMİ

“19 Mart’tan beri gelen zorlu süreçle Türkiye’de hem siyaseti paralize etmek hem CHP’yi felç etmek ve tamamen pozitif gündemini terk etmesini sağlamak maksatlı o kötü girişim; bir yandan arkadaşlarımızı özgürlüklerinden mahrum bırakırken, onlara çok ağır, haksız bedeller ödetirken, bir yandan da CHP’nin iktidara hazırlanmasının, iktidar yürüyüşünün ve bunun toplum tarafından kıymetlendirilmesinin önüne geçmeye çalıştığı da çok açıktı.

HÜKÜMET PROGRAMI

Esas meselenin her şeyden kurtulmak için iktidar olmak, iktidar olmak için Türkiye’nin önüne sorunlarını çözecek hem kadroları, hem programı çıkarmak, bu programdan bir hükümet programı çıkarmak, o hükümet programının somut vaatlere evrilmesinin ve kamuoyunda ‘Evet, bizi bu program kurtarır, bu parti kurtarır, bu kadro kurtarır. 100 yıl sonra CHP bu ülkeyi bir kez daha kurtarır’ dedirtebilmenin esas yolunun bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk. O kararlılıkla da bugün sizlerle buradayız, birlikteyiz.

SİYASETİN FİNANSMANI

Bunun için demokrasiyi, hukuku konuşacağız. Demokrasinin önündeki en büyük engel olan seçim barajını konuşacağız. Sadece belli partilere yapılan Hazine yardımının nasıl siyasetin toplumsallaşmasının önünde engel olduğunu ve bunu nasıl aşacağımızı konuşacağız. Siyasetin finansmanını, Siyasi Ahlak Yasası’nı, GRECO kriterlerini de aşacak, Türkiye’de siyasetin hem finansmanını şeffaflaştıracak, hem yolsuzlukların önünü kesecek, hem de bundan sonra her türlü tartışmayı ve ikili hukuk uygulamalarının önüne geçecek bir çalışmayı burada olgunlaştıracaksınız.

Elbette ki ne sermayeye ne üretmeye düşman, esas çarenin kalkınmada, daha çok kazanmada, sonra bu geliri hakça paylaşmakta olduğunun bilinciyle yeşil, mor, dijital, nitelikli istihdama yönelik dönüşümü ve bununla ilgili çağı yakalayan çalışmaların son halini duyacak, bunun üzerinde tartışacaksınız.”

PROGRAM OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Kurultayda yeni parti programı delegelerin oy birliğiyle onaylandı. Parti Meclisi üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılması ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin tüzükte tanımlanması ve “gölge kabine”nin de buraya bağlanmasına ilişkin tüzük değişiklikleri de kabul edildi. Bu oylamaların ardından kurultayın ilk gün çalışması tamamlandı. Kurultayda bugün genel başkan, yarın da Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

VATANDAŞLIK GELİRİ

Özel, “Eşit yurttaşlık ilkesi ile inanç kimliklerinin nasıl korunacağını, herkesin kendini eşit yurttaş hissedeceği güvencelerin, Anayasa Mahkemesi’nin önemini, AİHM kararlarının anayasal bağlayıcılığını ve bunun bundan sonraki süreçte nasıl güvence altında olacağını konuşacaksınız. Bugün bu salondan artık hiçbir çocuğun annesinden babasından yoksulluk mirası devralmaması için, devletin üstüne düşenleri konuşacaksınız. Temel Vatandaşlık Geliri’ni konuşacaksınız. Birileri vergiyi tabana, siyaseti tavana yaymışken; verginin tavana, siyasetin tabana nasıl yayılabileceğini konuşacaksınız” dedi.

YASAKSIZ TÜRKİYE VİZESİZ AVRUPA

ÖZGÜR Özel CHP’nin dış politika perspektifini anlatırken özetle şu mesajı verdi: “Türkiye’nin hariciye geleneğinin yeniden ayağa kaldırıldığı, hem batı ittifakının bir üyesi hem de Rusya’nın komşusu, Çin’in gelecekteki en önemli paydaşlarından bir tanesi ve Orta Doğu’’yla doğru ilişkiler kuran, barış içinde Türkiye ile Orta Doğu’nun, Balkanların, Kafkasların hep beraber güçlenebileceği dış politika perspektifimizi hep birlikte tartışacaksınız. Türkiye’nin bundan sonraki hem dış politikasını hem Avrupa’nın çok ihtiyaç duyduğu güvenlik kaygıları için en önemli müttefiki olabileceğini hem de CHP’nin ortaya koyduğu cesur, kararlı ve doğru ilişkilerle ilerlediği AB’ye tam üyelik hedefinde gençler için yasaksız bir Türkiye’nin, vizesiz Avrupa’nın nasıl mümkün olduğunu bu salonda sizler olgunlaştıracaksınız. Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve CHP’nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Önemli gündür. Bugün sesi değil, sözü yükseltmenin günüdür.”

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Ankara Spor Salonu’ndaki kurultaya, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelmezken, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer katıldı. Murat Karayalçın ile Muharrem İnce de kurultayda yer aldı.