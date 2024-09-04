Özel: Erken seçim yapalım Erdoğan da aday olsun

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Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var; bunlardan birincisi Erdoğan’ın gitmesi. İkincisi Meclis’in 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Cumhurbaşkanı yenilerse dönemi dolduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak Meclis, 360 ile yenilerse son bir kez aday olma hakkı var.

PARLAMENTER SİSTEM

Bizim kimseden korkumuz yok. Sayın Erdoğan’ın yeniden aday olup bizim onu yenerek, bu sürecin tamamlanmasını CHP ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görürüm. O yüzden Sayın Erdoğan seçildiğinden 2.5 yıl sonra, 2025’in sonlarına denk geliyor. Gelecek yıl kasımda ya da 2026’nın baharında en geç, koysun sandığı kendisine güveniyorsa, millet kararını versin. Bizim Erdoğan’ı yenmemiz, eğer aday olma imkânı varken oluyorsa kazanmamız ve Türkiye’nin önünde yeni bir demokrasi sürecini, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım. Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeyi vaat ediyoruz ama her soruya bu cevabı vermiyoruz veya sadece onun iletişimini yapmıyoruz.”

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VAKIF KURALIM KILIÇDAROĞLU BAŞINA GEÇSİN

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son görüşmesini değerlendirirken de şu öneride bulundu: “Mesela çok güçlü bir vakıf kurmalıyız, belki o vakfın başına Sayın Kılıçdaroğlu geçmeli. Avrupa’da bu kadar önemli işler yapmış siyasetçiler bir dakikada emekli oldum, küstüm oynamıyorum yapmıyor zaten. Kendisi söylemişti, bir vakıf fikri var.”

CHP’DE TÜZÜK ÇEKİŞMESİ

Tüzük kurultayı haftasına giren CHP’de yeni yapılanma konusunda son aşamaya gelindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Sivas’ta yapılacak toplantıyla tüzük kurultayını resmen başlatacak. Taslak metine son şekli ise yarın toplanacak Tüzük Komisyonu’nda verilecek. Bu metin, yeniden PM’de görüşülmesinin ardından cuma günü Ankara’da ATO Congresium’da toplanacak kurultayda delegelerin onayına sunulacak.

‘ÖNDER SAV’ İTİRAZI

Tüzük taslağının tartışıldığı Parti Meclis ve Meclis grubunda en önemli eleştiriler önseçim, dönem sınırlaması ve yeni örgütlenme yapısı üzerinden geldi. Parti grubu ve yönetimde bazı muhalif isimler, öngörülen önseçim yöntemi ve kontenjan uygulaması ile başından beri verilen şartsız önseçim sözünün yerine getirilmeyeceğini savunuyor. Bazı PM üyeleri ve milletvekilleri de yeniden kurulmak istenen “Güçlü Genel Sekreter” modeline, geçmişte Önder Sav’ın genel sekreterliği döneminde yaşanan çekişmelere gönderme yaparak itiraz ediyor.

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ÖZEL’İN GEREKÇESİ

Milletvekili aday listesinde genel başkana tanınan yüzde 15’lik kontenjan da yoğun eleştiri aldı. Özgür Özel ise eleştirileri yanıtlarken, “Bu kontenjanın yüzde 5’i kadın, yüzde 5’i gençlik kotalarında kullanılacak. Kalanı ise yoğunlukla meslek kotası olacak. İktidara geldiğimizde Meclis’teki komisyon başkanlıklarını da şimdiden planlamamız gerekiyor” dedi. Dönem sınırlamasının ne zamandan başlayacağı tartışmaları için de Özel’in bu konuların da görüşler doğrultusunda netleşeceğini söylediği bildirildi. PM ve grupta bazı isimlerin Özel’e, “Size yakışan bu olur” dediği öğrenildi.