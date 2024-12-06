Özel: Erken seçim isteme zamanı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Bilecik ziyaretinde tarihi garı gezdi, Bilecik Mülakatı’nın 104’üncü yıldönümünde Atatürk’ün Sevr Anlaşması’nı reddederek milli mücadeleye devam kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu söyledi. Özel, şöyle devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyet’in kurucusu tüm kadroları, kurtarıcılarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bilecik tarihimizin önemli bir dönüm noktasında, Atatürk’ün Sevr’i reddedip milli mücadelenin fiilen başladığı yer. Buradan, tüm dünyaya ‘Sevr’i kabul etmiyoruz, bağımsızlık için savaşmaya devam ediyoruz’ mesajı verilmiştir. Bilecik’in bu anlamı, tarihsel olarak çok derindir.”

EMEKLİLER, EMEKÇİLER ÇİFTÇİ VE ESNAF MÜCADELESİ

Özel, Türk Kadınlar Birliği tarafından, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90’ıncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte üyelerle birlikte Atatürk anıtına çelenk koydu. Konuşmasında asgari ücret ve emekli zammına ilişkin “Bundan sonra da hem emekliler hem emekçiler için hem de güzel esnafımız için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Özel özetle şunları söyledi: “Bugün burada nasıl bir Cumhuriyet kadını, Bilecik’in bir evladı Melek Subaşı sizin oylarınızla size hizmet ediyorsa, yarın da Ankara’ya yolladığınız milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri olacak. CHP iktidarda olacak, CHP’li bir cumhurbaşkanı ve bakanlar olacak. Vatandaşın işine bakacak, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı kollayacak. O zaman halkın iktidarını kurduğunuza emin olacaksınız. O güne kadar sizleri düşünmeyen bu iktidarı gönlünüzden düşürdünüz, gözünüzden düştüler ama artık hep beraber erken seçim istemenin, sandığı kurmanın, bunları yollamanın ve halkın iktidarını kurmanın zamanı geldi. Hepinizi destek vermeye davet ediyorum.”

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EŞİTLİK ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı. Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90’ıncı yıl dönümünde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde sürekli eleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldıracağımız iktidarımızın müjdesini veriyoruz” ifadesini kullandı.

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LOKANTADA YEMEK DAĞITTI

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan kent lokantasının açılışını gerçekleştiren Özel, vatandaşlara yemek dağıttı ve birlikte yemek yedi.