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Özel Ereğli için yürüdü

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Ereğli#KONYA
Özel Ereğli için yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, Konya-Ereğli’nin il olması için partisinin Ereğli ilçe örgütünün Ankara’ya başlattığı yürüyüşe katılarak destek verdi.

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CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş öncülüğündeki yürüyüş 11’inci günde Ankara Ulus Meydanı’nda son buldu. Özel, Ereğli’ye verilen il olma sözünü hatırlatmak için geldiklerini belirterek şöyle konuştu: “Son olarak 19 Nisan günü Ereğli’de otobüsün üzerindeydim. Ereğlililer, 82 plaka numarası için taleplerini dile getiriyorlardı. Biz de iktidar olursak, Ereğli’yi il yapacağımıza dair sözümüzü orada tekrarlamıştık. Ancak maalesef bugün iktidar yetkisini alamadığımız, Meclis çoğunluğumuz olmadığı için Ereğli’ye verilen bu sözü; bizim tutmamız mümkün değil. Ereğli’ye il olma sözünü AK Parti de verdi, ancak verilen sözler tutulmadı. Şimdi buradan il olma taleplerini yükselten herkesin sesinin duyulması çağrısında bulunuyoruz.” 

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#Özgür Özel#Ereğli#KONYA

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