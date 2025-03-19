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Özel: Ekrem başkan adayımızdır

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#İmamoğlu
Özel: Ekrem başkan adayımızdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararının ardından “Bir kara lekedir. Buradan bize motivasyon çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korkup kurtulmaya çalışıyor diye biz motivasyonumuzdan kaybetmeyiz. 1 milyon 750 bin üyemizin pazar günü Ekrem Başkana daha yüksek motivasyonla sahip çıkmasını bekliyoruz. Yapılan işlem hukuki değil siyasidir. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız” diye açıklama yaptı.

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Özel şöyle dedi:

FAİL DEĞİL MAĞDUR

“Şüphesiz bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var. Artık bu bir idari karardır ve idari yolu açıktır. İdari yargının doğru kararı vereceğini bekliyorum, umuyorum. Hiç ümit etmem ama devamında olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesi’nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var. Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonra ki 3 yıl boyunca tam ortadaki yılda çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş. Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur. Yapılan işlem hukuki değil siyasidir. Siyaseten en net cevabımızı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”    Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde de “Biz buna teslim olmayız. İdari yargısı var, mahkemeleri var. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Yapılan işlemin hiçbir hukuki yanı yok” diye konuştu. Öte yandan CHP MYK, Özel başkanlığında bugün toplanacak.    

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#CHP#Özgür Özel#İmamoğlu

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