Özel: Ekrem başkan adayımızdır

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Özel şöyle dedi:

FAİL DEĞİL MAĞDUR

“Şüphesiz bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var. Artık bu bir idari karardır ve idari yolu açıktır. İdari yargının doğru kararı vereceğini bekliyorum, umuyorum. Hiç ümit etmem ama devamında olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesi’nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var. Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonra ki 3 yıl boyunca tam ortadaki yılda çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş. Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur. Yapılan işlem hukuki değil siyasidir. Siyaseten en net cevabımızı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.” Özel, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde de “Biz buna teslim olmayız. İdari yargısı var, mahkemeleri var. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Yapılan işlemin hiçbir hukuki yanı yok” diye konuştu. Öte yandan CHP MYK, Özel başkanlığında bugün toplanacak.