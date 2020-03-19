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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

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Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı
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Gümüşhane'de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan özel ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra, 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gümüşhane’de özel ekip oluşturuldu. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor.

Kent merkezinde polis, köylerde ise jandarmadan oluşan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte çat kapı evlerde kontrollerde bulunuyor.

Maske ve eldiven takarak önlem alan ekipler, gittikleri evlerde güvenli mesafede durarak bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, evlerinde izole olan vatandaşları dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı, evlerinde alması gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri yönünde bilgilendiriyor.

Özel ekipler, yurt dışından geldiği tespit edilen vatandaşları da evlerinde denetliyor.

Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

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