Özel ekip yakaladı... Vahşeti kaydetmiş!

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Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikâyeti üzerine odaya gelen otel görevlileri durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Otele çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pavel Stepanov’un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Tatiana Stepanov özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da önceki gece yaşamını yitirdi.

ÇEKİÇLE VURUP TELLE BOĞMUŞ

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Dmitry Stepanov’un anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov’un eline geçirdiği çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov’un, elini yüzünü yıkayıp sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi.

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İTİRAF VİDEOSU ÇEKMİŞ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, dün öğle saatlerinde Dmitry Stepanov’u yakalarak gözaltına aldı. Dmitry Stepanov’un olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ve videoda “Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Rusya’da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum” dediği tespit edildi.

Bu arada, Stepanov’un yaklaşık 15 yıl önce Rusya’da bir arkadaşının da başına çekiçle vurarak yaraladığı öğrenildi.