Özel ekip yakaladı

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Dehşete düşüren olayda işyerindeki Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmalarda ayağından vurulup yaralanan Murat Özer, hastanede önceki gün gözaltına alınmıştı.

BAKAN DEVREYE GİRDİ

Devreye giren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmaya tüm kolluk birimlerin dahil edilmesini ve titizlikle yürütülmesini istedi. İstanbul polisi de cinayetin ardından kayıplara karışan Servet Özer, tetiği çeken Tarık Özer ve oğlu Azat Özer’i bulmak için özel ekip kurdu. İlk olarak şüphelilerin kaçmasına yardım eden Hüsamettin A. yakalandı. Aynı dakikalarda Büyükçekmece’de saklandığını tespit edilerek gözaltına alınan Servet Özer ters kelepçeyle iki polis tarafından neredeyse sürüklenerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kısa süre sonra ise Tarık Özer ve oğlu Azat Özer ile şüphelilere yardım eden Vedat E., Erdal A. ve Ercan T. yakalandı. Çifte cinayette gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi.

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Murat ÖzerTarık ÖzerAzat ÖzerServet Özer

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan “Şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir” dedi.

Tarık Özer’in 1, Servet Özer’in 9, Murat Özer’in 3, Yunus Emre Erzen’in 7, Batuhan Bayındır’ın 3, Yusuf Erzen’in 1 suç kaydı çıktı. Tekel bayisinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

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8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yunus Emre Erzen’in sırt, sol ve sağ ayak ile sol elinden 8 kurşunla öldüğü anlaşıldı. Batuhan Bayındır’ın ise sırt ve sol dizinden vurularak öldüğü belirlendi. Yaralı Yusuf Erzen ise diz altından silahla vuruldu.