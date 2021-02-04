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Gündem
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Özel ekip kuruldu, Süreyya Büyük'ün katili saklandığı ahırda yakalandı

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Diyarbakır'da barışma ve taşınma vaadiyle eve götürdüğü eşi Süreyya Büyük'ü av tüfeği ile öldüren, 3 çocuğunu, eşinin kız kardeşini ve akrabasını yaralayıp kaçan Mehmet Büyük yakalandı. Jandarma'nın kurduğu özel ekip, Mehmet Büyük'ü saklandığı evin ahırında bularak gözaltına aldı.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü. Eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya Büyük, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Özel ekip kuruldu, Süreyya Büyükün katili saklandığı ahırda yakalandı
ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti. Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Büyük'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Özel ekip kuruldu, Süreyya Büyükün katili saklandığı ahırda yakalandı

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