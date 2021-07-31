Özel ekip kuruldu

KAMERA KAYITLARI

Yangınların çıktığı noktaları gören güvenlik kamera görüntüleri, MOBESE kayıtları, amatör ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tüm detayıyla inceleniyor. Görüntü analizleri yapılarak, olası bir şüpheli durum olup olmadığına bakılıyor. Yangınların çıktığı bölgelerle bağlantılı karayollarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da inceleniyor. Kayıtlarda, yangınlardan önce ve hemen sonra araçla kaçan birileri ile sahte veya çalıntı plaka takılan araç olup olmadığına da bakılıyor. Yangınlarla ilgili tüm ihtimalleri değerlendiren özel ekip, terör ve sabotaj ihtimali üzerine yoğunlaştı. Yapılan ilk değerlendirmede yangınların eş zamanlı olarak başlamasının tesadüf olamayacağı, sabotaj ihtimalinin yüksek olasılık olduğu kaydedildi.

BAKAN GÜL: HER YÖNÜYLE İNCELENİYOR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınları ile ilgili olarak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor” dedi.

‘KİTAP YAKARKEN OLDU’ İDDİASI

MARMARİS’te alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

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