Özel ekip ‘Kurtlar Vadisi-Pusu’yu izleyecek… Senaristlerin telefon trafiği mercek altında

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MİT yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de cezaevinde şüpheli bir şekilde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Kozinoğlu’nun koğuşta beraber kaldığı emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturmada dün de şüpheliler eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin çezaevi müdürü Ömer Vatan, dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.

SAVCILAR TUTUKLANDI: Uğur ve Yıldırım ‘ev hapsi’ tedbiriyle serbest bırakılırken, savcılar İşgören ve Doğan tutuklandı. Ondan önce de Kurtlar Vadisi-Pusu dizisinin senaristleri Kaşif Kozinoğlu’na atfen kurgulanan karakter ve diğer ‘tesadüfler’ için bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Savcılık senaristlere dair soruşturmayı genişletti. Soruşturmadaki son durumu maddeler halinde özetledik…

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BİLİRKİŞİ HEYETİ: Heyeti oluşturacak kişiler henüz belirlenmedi. Ancak nasıl profiller olacağına karar verildi. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre heyette üç kişi olacak. Bu kişiler arasında FETÖ soruşturmalarına vâkıf, uzman olduğu gibi senaryo ve kurgular konusunda tecrübeli bir isim de olacak. Dizinin bölümlerini izleyip senaryoya FETÖ paralelinde ekleme ve müdahalelerin izini arayacaklar.





Kurtlar Vadisi-Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, savcıya ifade vermişti.

HTS VE BAZ İNCELEMESİ: Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre; Raci Şaşmaz ve diğer iki senaristin HTS ve baz verilerine dair de inceleme başlatıldı. Senaryo üzerindeki incelemeyle paralel bir araştırma bu. Çıkacak sonuçlara göre detaylı bir raporun hazırlanması muhtemel. Süreci özel ekip yürütüyor. İnceleme neticesinde senaristlerin FETÖ üyesi veya yöneticileriyle bir irtibatının olup olmadığı ve bu irtibatın yoğunluk seviyesi tespit edilecek. Buradan çıkacak sonuçlar soruşturmanın seyrine de etki edebilecek.

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KAHVE BARDAĞI NİYE YIKANDI: Özellikle Hasan Atilla Uğur’a dair savcılığın şüphelerinin olduğu anlaşılıyor. Uğur, Kozinoğlu rahatsızlandığında kendi kullandığı ‘dilaltı’ hapını verdiğini kabul ediyor. Kozinoğlu’nun talebi olduğunu söylüyor. Kozinoğlu’nun rahatsızlanıp koğuştan götürüldükten sonra kahve bardağının yıkanması da şüpheli bulunuyor. Ayrıca Kozinoğlu’nun elyazısı notlarının ölümünden dört gün sonra gazetelerde çıkması da bir başka şüphe konusu.

Kozinoğlu’nun ölümünün ardından koğuşunda yaşananların görüntüsü ortaya çıktı.

NOTLARI NE OLDU

O dönem ilk soruşturmayı yapan nöbetçi savcı, Kozinoğlu’nun koğuşunda bulduğu elyazısı notlarını adli emanete aldırmıştı. Sonradan kitaplaşan bu notlar da yakın inceleme altında. Savcılık notların bir bölümünün kaybolduğunu, bir bölümünün de sonradan eklendiği şüphesi üzerinde duruyor. Yani bu şüpheye göre Kozinoğlu’nun notlarının bir kısmı kaybolmuş, bir kısmına da ekleme yapılmış…

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SON SÖZLERİ NE OLDU? Koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım Kozinoğlu’nun koğuştan ayrılırken bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini anlatmıştı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi ve oradaki bazı infaz koruma memurları da Kozinoğlu’nun sedye ile ambulansa götürülürken cezaevi koridorunda sedyeden iki kez doğrularak Kelime-i Şahadet getirdiğini söylüyor.

İLK RAPOR ŞÜPHELİ Mİ? Henüz somut bir kusur kamuoyuna yansımasa da fethi kabir işleminin yapılmış olması önceki rapora tam olarak bir güven duyulmadığını da gösteriyor. Kozinoğlu’nun cenazesinden alınan örnekler üzerinden Adli Tıp Kurumu’nda yeni bir rapor hazırlanacak.

AİLESİ SESSİZ

Aile şu an süreci izliyor. Henüz ifade ve bilgi alımı için çağrılmadılar. Basına ve kamuoyuna yansıyan bir açıklamaları da olmadı. Ölümünden sonraki süreçte ablası Fügen Bıçakçıoğlu, “Onca ağır spor yapan bir insanın, cezaevinde spor yaptığı için öldüğünün söylenmesi inandırıcı değil” demişti.