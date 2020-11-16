Özel eğitim öğrencilerinin servis minibüsü devrildi: 5 yaralı
MANİSA'da, özel eğitim öğrencilerinin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Manisa- Turgutlu çevre yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan aldığı özel eğitim öğrencilerini Manisa'daki merkeze götüren Adnan Henas'ın kullandığı 45 J 6510 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada servis minibüsündeki 6 öğrenciden 5'i, hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Adnan Henas ise ifadesi için karakola götürüldü. Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, servisin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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