Özel eğitim öğrencileri için... Tek başına yaşamayı öğreten okul

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Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim istatistiklerine göre, Türkiye’de 1899 özel eğitim okulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 559 bin 725 öğrenci ve 20 bin 30 öğretmen var. Bu okullardan biri de Bartın Umut Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Özel gereksinimli 110 öğrencisi olan bu okulda 40 öğretmen görev yapıyor. Eğitim gören öğrenciler ağaç işleri atölyesinde çalışıyor, köpek, tavşan ve tavuk bakımı yapıp her sabah taze yumurta topluyor, tarım alanında sebze ve mantar yetiştiriyor ve mutfakta yemek yapmayı öğreniyor. Müdür Yıldırım Toper okulun özel gereksinimli öğrencilere sunduğu imkanları şöyle anlatıyor:

HEM MESLEK HEM DE YAŞAMI ÖĞRENİYORLAR

Ağaç işleri, servis hizmetleri ve matbaa atölyemiz hafif düzeylerin lise grubu öğrencileri için. Orta ağır düzeyin lise kademesi için ise tarım uygulamaları, hayvan bakım alanı ve el sanatları atölyemiz var. Onlara günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Servis hizmetleri atölyesinde, ev temizleme, yatak toplama, yemek yapma, kahvaltı hazırlama gibi günlük beceriler kazanıyorlar. Ağaç işleri atölyesinde Bartın’a özgü tel kırma tepsi yapıyorlar. Hayvan bakım alanında köpeğimiz Tarçın’la ve tavşanımızla ilgileniyorlar, 25 tavuğumuzu besleyip topladıkları yumurtaları mutfakta kullanıyorlar. Tarım alanında yetiştirdikleri sebzeleri de kullanarak yemek yapmayı öğreniyorlar. Matbaa atölyesinde kendi tasarımlarını bardak, tişört ve şapkalara basıyorlar. Yani üretimin ve tüketimin her aşamasını deneyimleyerek öğreniyorlar. Ağaç işlerini bitiren bir çocuk mobilyacıda çalışabilir, servis hizmetlerini bitiren bir çocuk garson olabilir.

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İHTİYAÇ DUYMADAN YAŞAM

Bizim öğrencilerimizin başlangıçta en büyük problemi özgüven eksikliği ve temel yaşam becerilerine sahip olmamaları. Veliler genellikle ‘bana bir şey olursa çocuğum kendi işini nasıl görecek’ kaygısı yaşıyorlar. Atölyelerimizde yaptıkları çalışmalar onlara aslında bir işi tek başına yapabildiklerini gösteriyor. Eğitim sürecinde ev temizleme, yemek yapma, kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilme gibi pratikler de yapılıyor ve çocuklarımız yaşama hazır hale geliyor.

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CURLING VE DİĞER SPORLAR

Spor atölyemizde curling ve masa tenisi ağırlıkta. Özellikle masa tenisinde çok özel sporcularımız var. 2 sporcumuzun Türkiye birinciliği ve ikincilikleri var. 9’uncu sınıftaki hafif düzey öğrencimiz Sedat Demir ocak ayında tekvandoda genç erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.”

‘OKULUM BENi DAHA GÜÇLÜ YAPTI’

- Okulda eğitim gören öğrencilerden Sedat Demir “Okulum sayesinde spor benim hayatımın en önemli parçalarından biri oldu. Tekvandoyla tanıştığım ilk günlerde hareketleri yapmakta zorlandım, ama hocamın sabrı ve desteğiyle her gün daha iyi olmaya başladım. Disiplin, sabır ve azim bana öğretilen en önemli şeylerdi. Antrenmana çıktığımda kendimi güçlü hissediyordum. Kazandığım başarı sayesinde kendime olan güvenim daha da arttı. Bu okulda olmak beni daha güçlü yaptı” dedi.