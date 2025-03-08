Özel: Dünyanın en büyük seçim kampanyası

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan tutuklanıp görevden alınmasının ardından dün Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel ziyareti sırasında özetle şöyle dedi:

“Bundan sonra da durmayacakları, saldıracakları biliniyor. Hedefleri belli, kimden korktukları belli. İlk çağırdığımda 1 milyon 530 bin kişiydik. ‘Bir ay açık tutacağız üyelikleri, 1 milyon 600 bin üye istiyoruz’ dedik. Yola çıktık. O kısa şubat ayında ilçelere koşan gelen, illere koşan gelen, internetten başvuran gençler... 98 yaşında üye de kaydettik, İzmir Selçuk ilçesinde. 18 yaşını geçtiği gün kendi kaydını yapan ve partiye bunu mail atan genci de partiye kaydettik.

1 AYDA 230 BİN YENİ ÜYE

Ve bugün itibarıyla resmi rakamlarımız 1 milyon 750 bindir. Bir ayda 230 bin üye kazandık. Bu 230 bin üyemizin de katılımıyla 1 milyon 700 bin kişi, 23 Mart günü aday adaylığını ilan eden Ekrem Başkanımızın arkasında durmak için yola çıktık. Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz, hemen olsun istiyoruz, erken olsun istiyoruz. Onlar, ‘Kaçalım, kaçalım, kaçalım’ diyorlar. Kaçtıkları yere kadar kaçsınlar ama biz adayımızla ve 23 Mart günü ona sahip çıkan 1 milyon 700 bin üyemizle, ama devamında o adayı sahiplenecek 10 milyonlarla adım adım yürüyeceğiz. Adayımız çok çalışacak. Hem İstanbul için çalışacak hem Türkiye için çalışacak.

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İSTANBUL’U KAZANAN...

Belki de tarihin en uzun kampanyasını yapacağız. En kalabalık, en güçlü, en coşkulu, en inançlı kampanyasını yapacağız. Lafın özü şudur, İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. İstanbul’u kaybettim, Türkiye’yi kaybedeceğim korkusu, İstanbul’u kazandı, Türkiye’yi kazanacak kaygısına dönüşünce, Erdoğan’ı bu bulunduğu duruma sürükledi. Keşke bunun zararı kendisine olsa ama bunun zararı bir bütün ülkeye oluyor. Bugün Erdoğan’ın İstanbul’da özel seçtiği ilçelerde, özel seçilmiş hedeflerle, yargı eliyle belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir.”

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DEVLET BAHÇELİ CHP’Lİ TANRIKULU’NU ARADI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli’nin kendisini aradığını belirterek “İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık” dedi. ◊ ANKARA