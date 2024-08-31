Özel Dumlupınar’da: Ne bedeller ödendiğinin farkındayız

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Özel, dün Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye binası önünde düzenlenen halkla buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmada “Malazgirt Zaferi, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Zaferi, Belgrad’ın fethi, Mohaç Zaferi ve nihayet 30 Ağustos Zaferi, ağustos ayını zaferler ayı yapıyor” diyerek Büyük Taarruz’u şöyle anlattı: “26 Ağustos gecesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan önce Afyon’a karargâha, sonra Kocatepe’ye geçiyor. Kocatepe’de kendisinin yöneteceği o Büyük Taarruz emrini veriyor. 4 gün sonra burada Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Dumlupınar Meydan Muharebesi, Büyük Zafer kazanılıyor ve artık işgal orduları geri çekilmeye yani geldikleri gibi gitmeye başlıyor.

ONLAR KAÇIYOR BİZ KOVALIYORUZ

İşte bu mücadelenin, bu emeğin, bu ölümü göze almanın ve yurdun dört bir yanındaki ayrı ayrı yapıları Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak bir araya getirmenin, mücadeleyi Kuvayımilliye mücadelesi olarak tek elde, tek yürekte birleştirmenin başarısı, zaferi kazanılıyor. Ondan sonrası kolay. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. En nihayetinde artık 9 Eylül’de İzmir’de düşman denize döküldüğünde ‘Geldikleri gibi gidecekler’ denilenler artık yerlerini bulmuşlardır. Şimdi o günün yıldönümündeyiz, buradayız. Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunun, nasıl bu savaşın kazanıldığının, ne bedeller ödendiğinin hepimiz farkındayız. Gün o gün olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olmak gerekir diye düşündük. Her yıl olduğu gibi kalktık Dumlupınar’a geldik.”

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SÖZ HAKKI KRİZİ

Özgür Özel, Büyük Zafer’in 102. yılı dolayısıyla Kütahya’da Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy’de gerçekleştirilecek programa kendisine söz hakkı verilmeyeceğini öğrendiği için katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. Dumlupınar’da partisinin ilçe teşkilatına uğrayan, sosyal tesiste incelemelerde bulunan Özel, Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Özel, ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Ağustos’larda Afyonkarahisar’daki Kocatepe’ye, 30 Ağustos’larda ise Dumlupınar’a birçok kez geldiğini, genel başkan sıfatıyla gelmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu anlattı.