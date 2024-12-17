Özel: Dönüş önerileri hazırlayacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz adını taşıyan kreş ve gündüz bakımevinin açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Esad rejimi yıkılmış, ‘Ben diyor haklı çıktım.’ Ya sen ne haklı çıktın? Arada 13 yıl var. Arada 238 tane şehit, 200 milyar dolar kayıp, 4.5 milyon da sığınmacı var. Ama giden falan yok. Bu şartlarda da gitmez. Ne yapmak lazım? CHP olarak hızla, güvenle ve geri dönmemek üzere memleketlerine gitmelerini sağlayacak önerileri hazırlayıp Türkiye’nin önüne koyacağız. Bunun başka çaresi yoktur, devlet ciddiyeti bunu gerektirir.

BİZ BAAS’CI DEĞİLİZ

Bugüne kadar hiç sığınmacıya düşmanca söz söylemedik. ‘Biz sığınmacılara değil sığınmacı yaratan politikalara düşmanız, sığınmacı yaratan politikacıların karşısındayız’ dedik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) Diyor ki ‘Bunlar Baas’cı.’ Baas’cı değiliz, olmadık. ‘Bunlar Esed gitti diye yas tutuyorlar.’ Kardeşim bu Esed’e önce ‘Esad’ diyordun, el ele tatil yapıyordun. Sonra ‘Esed’ dedin düşman oldun. Sonra döndün yine görüşmek istedin, o seninle görüşmedi buna hayıflandın. Bir dostun, bir düşmanın. Bu parti ilk günden son güne Esad’a ‘Esad’ dedi, ne tatil yaptı, ne methiye düzdü. Ama sen Esad’la tatil yaparken o hapishane vardı, o işkenceler yapılıyordu.

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EVET, GÖRÜŞECEKTİM

Esad o gün de tek adamdı, bugün de tek adamdı. 13 yılın sonunda sığınmacı yaratarak, para kaybederek ve Türkiye’yi büyük bir belanın içine sokarak şimdi gelinen bu durumdan memnun olamazsın. Bana diyor ki, ‘Sen Esad’la görüşmek istedin.’ Evet istedim. Biz ‘Sığınmacılar dönsün diye Esad’la görüşelim, onu demokrasiye davet edelim’ dedik. Bugün orada Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. İçerideki Arap, Kürt, Türkmen, Dürzi’nin temsil edildiği bir merkezi yapı kurulmalı. Orada bölünmeye, çatışmaya asla olanak verilmemeli. Verilirse yeni göç dalgaları olur. Orada askeri, siyasi düzen sağlanmazsa, ekonomik düzen sağlanmazsa buradan oraya kimse gitmez. Bunun için doğrular yapılmalıdır. Eskiden olduğu gibi savaş kışkırtıcılıkları, orada düzensizliğe sebebiyet verecek hiçbir şey yapılmamalıdır. Bir an önce Türkiye, hem sığınmacıları göndermeli hem kendi gündemine dönmelidir.”

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GELSİN, VIZ GELİR TIRIS GİDER

Özel, dün Sosyal Demokrasi Derneği’nin düzenlediği ‘Anayasal Değerlerin Korunması’ panelinde yaptığı konuşmasında belediyelerin banka hesaplarına haciz uygulanmasına tepki gösterdi. Özel “Gazeteciler, ‘haciz geldi’ diyor. Gelsin, vız gelir tırıs gider. CHP’li belediye başkanları seçildiklerinden çok ileri yerdeler. Bu yüzden çıldırıyor ve ‘Bunları durdurmamız gerekir’ diyor. Gönüle girmenin yolu, daha çok çalışmak, rakiplerinden daha iyi işler yapmaktır. Bunu yapmak yerine, rakibini arkadan çelme çakmak, hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi bir işlere kalkışıyorsan eğer, SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın. Bir kere de CHP’den faiziyle alacaksın. Sonra da gelecek ay şirketlerin borçlarının faizlerini silip anaparayı böleceksin. Ama CHP’li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin. Yemeği AK Partililer yiyecek, faiziyle hesabı CHP ödeyecek. Vatandaş da buna sessiz kalacak, öyle mi? Bu hazımsızlığı yaparsan 31 Mart’ta gönlünden düştüğün vatandaşın gözünden de düşersin.”

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KREŞİ BAŞAK’IN ADIYLA AÇILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Türkiye’nin en büyük kreş ve gündüz bakımevinin açılışını yaptı. Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi açılış törenine Özel’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 3 yıl önce İstanbul’da kaldırımda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı birinin samuray kılıcıyla katlettiği mimar Başak Cengiz’in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz ile ilçe belediye başkanları katıldı. Rıza ÖZEL / ANKARA



