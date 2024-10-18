Özel Doğu Güneydoğu turuna çıkıyor... 6 günde 6 ili gezecek

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ÖZGÜR Özel, daha önce planladığı ancak ayağı kırılınca ertelediği Doğu-Güneydoğu turuna, salı akşamı gideceği Diyarbakır’dan başlayacak. Meclis’teki grup toplantısının ardından çıkacağı 6 günlük turunda Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek. Bölgeyi karayoluyla dolaşacak olan Özel, partisinin il ve ilçe başkanlıklarına da gidecek. Hakkâri Valisi Ali Çelik’in kayyım atandığı Hakkâri Belediyesi dışında, diğer illerin belediye başkanlarıyla görüşmesi de bekleniyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de Özel’i evi Kasrı Kanco’da yemekte ağırlayacak. Türk bir süre önce Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti. Özel’in duraklarındaki büyükşehirlerin valilerini de ziyaret edeceği belirtildi.

AMEDSPOR’A DA GİDECEK

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Diyarbakır’da sivil toplum ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya gelecek Özel’in, gençler başta olmak üzere farklı kesimlerle bir dizi buluşma gerçekleştirmesi de bekleniyor. Diyarbakır’da Amedspor külübüne de giderek yöneticileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Şırnak ziyareti sırasında da Roboski’de yakınlarını kaybeden ailelerle görüşmesi planlanıyor. Özel’in, MHP Lideri Bahçeli’nin DEM Parti’ye elini uzatmasıyla gündeme gelen yeni süreç tartışmalarına ilişkin mesajını da bölge ziyareti sırasında vermesi bekleniyor. Özel önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada da, “Bu konuda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak. Yeni bir şey duyulacaksa da önümüzdeki hafta gideceğimiz seyahatte duyulacak” demişti. Özel’in bölge gezisi sırasında vereceği mesajların Demirtaş ziyaretinin ardından son şeklini almasının beklendiği konuşuluyor.

ÖNCE DEMİRTAŞ’I ZİYARET EDECEK

Özgür Özel bu kritik gezinin hemen öncesinde pazartesi günü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edecek.