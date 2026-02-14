Özel, Diyarbakır heyetini kabul etti

Haberin Devamı

Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Serkan Özcan ile Parti Meclisi Üyeleri Emine Uçak ve Baran Seyhan eşlik etti. Özel’in kabul ettiği heyette, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, TMMOB Diyarbakır Şube Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, KESK Diyarbakır Eş Sözcüleri Serdar Keskin ve Yıldız Ok Orak, Rosa Kadın Derneği Başkanı Zeynep Sipçik ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil yer aldı.

İLİÇ MESAJI

ERZİNCAN İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin liç yığını altında kalarak yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 2 yıl geçti. Faciaya ilişkin yargı süreci devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, İliç’teki maden faciasının yıldönümünde sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı. Sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulunan Özel’in paylaşımında, “Erzincan İliç katliamının yıl dönümünde yaşamını yitiren 9 işçimizi rahmetle anıyorum. Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor. Aynı tabloyu Soma’da da gördük, Ermenek’te de... Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü ‘kader’ değil! Sorumlular adalet önüne çıkana kadar bu meselenin peşini bırakmayacağız” ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kendilerine gösterilen yakınlık için teşekkür eden dernek temsilcileri Özel’e, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’ndan çıkan taleplerin Meclis zemininde dile getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu taleplerin gündemde tutulmasının önemine dikkat çektiler. Dernek temsilcileri, ziyaretin anısına Özel’e plaket takdim etti. Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

