Özel: Didişme günü değil

CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 107’ncisi dün Karabük’te düzenlendi. Özgür Özel, Karabük’te 1977’den beri birinci parti olmadıklarını, son yerel seçimlerde merkez ilçede 6 bin 700 oy aldıklarını belirterek “Ama Karabük’e küsmedik, umudu kesmedik, sırt dönmedik, bu iradeyi küçümsemedik, kimi seçiyorsa saygı duyduk, kusur varsa kendimizde aradık” diye konuştu. CHP’nin ‘baba ocağı’ olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

BABA OCAĞININ KAPISI AÇIK

“Baba ocağının kapısı sonuna kadar açıktır. Zira o baba ocağının tapusu ne bendedir, ne bizdedir. Hiç kimsede değildir. Onun tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ümüzle, bayrağımızla, Cumhuriyet’le derdi olmayan herkesle olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. Gün, demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil onun emanetine, sandığa ve Cumhuriyet’e sahip çıkma günüdür.

5 EMEKLİ BİR ARAYA GELSE

Bu iktidar öyle bir iktidar ki açlık sınırı 35 bin lira, emekliye 20 bin lira veriyor. İki emekli bir araya gelse açlığı ancak geçiyor, 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor. CHP iktidarında ilk 100 gün içinde en düşük emekli maaşı 1 asgari ücrete çıkarılacak. Bugün için gerçekleştirilmesi zor vaat olarak görülüyor ama hiç öyle değil. Bu ülkede en büyük sorun şu; vasata, kötüye razı edilmek ve bunu kabullenmek. Ne münasebet kabulleniyoruz. Hangisi yaşam koşullarından, lüksünden taviz veriyor da emekli versin, niçin emekliden isteniyor? Bu ülke çeşitli oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla sürekli emekliden çalıyor. Onun için imkânsızı söylemiyoruz, sandık gelecek, bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.”

KARDEMİR ELEŞTİRİSİ

Kardemir’in dünyanın en kaliteli çeliğini ve tren raylarını ürettiğini anlatan Özel, “Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor, ihaleler veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük’ten değil İngiliz çelik firmasından alınıyor. Bu firma zordaydı, batıyordu, bizimkilerin gayretiyle ayağa kaldırdılar. KARDEMİR, dünyanın en iyi tren raylarını üretecek durumda ama hızlı trenlerin rayını İngiliz firmasından alan bir akıl yönetiyor ülkeyi” dedi.

Özel, KARDEMİR bünyesinde kadrolu ve taşeron işçilerin bulunduğunu aktararak, “Güya taşerona kadro verildi ama vagon işi ağır ve zor iş. Bu işleri taşerona vermişler, orada zor şartlarda, ağır işlerde emekleri sömürülen arkadaşlarımız var. Karabük’ten kayda geçiriyorum; o sandık gelecek, bu iktidar değişecek, Cumhuriyet Halk Partisi bütün işçilerimize kadro verecek, söz veriyoruz. Sandığı bekleyin, sandığı isteyin, iktidarı değiştirin, kadroyu bileğiniz hakkıyla siz alın” değerlendirmesinde bulundu.