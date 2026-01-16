Özel: Devleti kimse yok sayamaz

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda görülen davayı izledikten sonra özetle şunları söyledi: “İçeride iki tane sayın avukat var. İstanbul Üniversitesi’ni savunmaya gelmişler. Vallahi Ekrem Başkan’ı savundular ya. İstanbul Üniversitesi’ni savunayım derken, 35 yıl önceki İstanbul Üniversitesi’nde suç bulmaya çalışıp, orayı karaladıkça, 19 yaşındaki masum Ekrem’e ‘Ya kardeşim bu avukatlar doğru söylüyorsa, bu haksızlık yapılır mı bu 18 yaşındaki çocuğa?’ diyorsun.

YA TIP FAKÜLTESİ OLDUYSA

Şimdi dediler ki ‘Sadece işletme fakültesi değil, üzülerek söylüyorum’ diyor, avukat hanım, başka fakültelerde de olmuş. Eyvah eyvah. Tıp fakültesi olduysa ne olacak? 33 senedir ameliyat yapanlar var. Onları da mı iptal edeceksin? Aldığı apandisti iade mi edecek yani hastaya? Orada iki masum ve zavallı avukat, İstanbul Üniversitesi’nin bugünkü yönetimini koruyayım derken eski yönetimine vurdukça vuruyor. Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu üniversiteye vuruyorlar ya. 1453’ten beri, Türkiye’nin bir zaman tek hukuk fakültesinin olduğu yere. Olacak iş değil yani. Sundukları bütün belgeler, bütün bilgiler bizi destekledi.

DEVLET EVRAK ÜRETİYOR

Bir umudum var. O da şudur. Hâkim bey kendisi salona hitaben ‘Vicdanımızla, hukukun gereğine uygun olarak en ahlâki kararı vereceğiz. Vicdanımızla baş başayız’ diyor. Eğer bu gerçekse ben hiç gerekçeli karar filan beklemem. Vicdanın kırıntısı olanda, 18 sene önceki Ekrem’in Cumhurbaşkanlığına engel olmak için 35 yıllık diplomasını iptal etmez kimse. Edemez. Olamaz. Türkiye’de devleti kimse yok sayamaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, evrak üretiyor kardeşim.

YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Bugün yaşadığımız ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’dan daha komik değilse ben bir şey bilmiyorum. Aziz Nesin şundan kitap yazdı yahu. Devlet Yaşar’ı ölü görüyormuş bir evrakında. Askere çağırırken Yaşar’ı çağırıyor, vergi alırken veya ceza keserken alıyor. Yaşar’ın işine bir şey olduğunda ‘Sen ölmüşsün’ diyor. Bu mu komik, 35 yıllık diploma davası mı komik? Allah gani gani rahmet eylesin, bunu yazmazdı Aziz Nesin. İnandırıcılığı kalmıyor işin.”

SALONDAKİ ARBEDE

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, duruşmada küçük salonda yapılmasından kaynaklı olarak arbede yaşandığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Silivri kampusunda görülen ilk idare davası. Olacak iş değil. Onu da bu kadar ilginin yoğun olduğu bir yerde en küçük salona koymuşlar. Zorla girildi içeriye. Nefes alınmıyor. Sonra bu barikatlardan öteye kimseyi salmıyorlar. Çekmişler jandarmanın aracını. Oradan 70 yaşında insanlara su sıkıyorlar. İçerideki arbedede bir kadının kaburgalarını kırdılar maalesef. Doktor Ayşegül Hanım müdahale etti. 45 dakikadan fazla sedye beklendi.

BEN ÖZÜR DİLİYORUM

Bu sırada bu mesele olurken bir milletvekilimizin, genel başkan yardımcımızın yapılan işe tepki için ağzından istemedik bir cümle çıkmış. ‘Efendim jandarmamıza bunu dedi.’ Kimse jandarmaya öyle bir şey demez Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Demiyor. O su sıkan zihniyete kızgınlığından, 70 yaşındaki teyzenin burasına su vurunca ‘Yapma bunu’ derken ağzından bir şey çıkıyor. ‘Jandarmaya söylendi’ diyorlarsa, Özgür Özel olarak o sorumluluğu ben alıyorum, o kelimeyi ben geri alıyorum ve ben özür diliyorum. Ancak yapılan iş soruşturmaya tabi tutulmalıdır. O emri verenler ve o kanunsuz emri uygulayanlar hakkında da Jandarma Komutanlığı’nın üstüne düşeni yapması lazım.”