Özel: Devlet aileyle uğraşmaz

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı’ndaki anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi: “Devlet işi, gücü bırakıp aileyle, eşle, çocukla uğraşmaz. Hukuksuz bir iş yapmaz. Dilek Hanım yurtdışına Ekrem Bey’e verilmiş olan bir ödülü almak üzere çıkacaktı, haber yolladılar ve dediler ki ‘Pasaportu iptal onun.’ Dilek Hanım’ın ve çocukların büyükşehir belediye başkanlarına bu Meclis’in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaportu var. Onu iptal etmişler. Bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış ve kesinleşmiş mi? O güne kadar haklarından yararlanır. Ailelere dönüyor, babası hakkında bir suçlama var. Bakın daha iddianame bile yok, suçlama var. Suçlamayı o biliyor. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor.”

VİCDANSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Ümraniye’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde de konuşan CHP Lideri Özel, özetle şunları kaydetti: “Bugün öğrendim Hasan Amca’nın ifadesini okuyunca, gözlerim doldu. Emekli maaşını bile bloke etmişler. Tedbir koymuşlar. Ya 86 yaşında adamın yıllarca ödediği primle, hak ettiği emekli maaşına çökecek kadar, ekmek alamayacak, alışveriş yapamayacak duruma getirmeye çalışmana, bu neyin kini? Sen bu kini nerede büyüttün? Sana bu kini kim emanet etti?

Emekli kira ödese aç kalıyor, karnını doyursa sokakta kalıyor. Böyle bir insafsızlıkla, böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Asgari ücrette durum farklı değil. Asgari ücreti biz geçen sene ‘30 bin lira yapın’ dedik, 22 bin lira yaptılar. Bu sene bile 27 bin lirada bırakmayı, bir sene boyunca bir daha zam vermemeyi hesaplıyorlar.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yeni iddialarda bulunan Özel, HSK’nın yasaklamasına rağmen 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını, 6 Ağustos 2025’te ise apar yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını iddia etti. Özel “Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum, yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?” diye konuştu.

DEMİRTAŞ’A TAHLİYE

O ÇİÇEK EDİRNE’DEN AÇSIN

Demirtaş ile ilgili tahliye tartışmalarıyla birlikte Can Atalay ve Osman Kavala’nın durumunun da gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Özel şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek bugün Edirne’de açacaksa açsın varsın. ‘O olmadan bu olmasın, hepsi birden olsun’ değil. ‘Başlasın ve hepsine uygulansın’ yaklaşımındayım ben. Bugün Demirtaş ile ilgili iyi bir haber gelmesini ümit ederiz.”

ECEVİT ANMASINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski başbakan ve CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit’in 19’uncu ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, çok sayıda CHP’liyle birlikte Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törende Ecevit’in mezarına Cumhuriyet Halk Partisi yazılı bir çelenk bıraktı. Ecevit için dua okunan törenin ardından Özel, eski CHP genel başkanlarından Deniz Baykal’ın mezarını da ziyaret etti.

ÖZEL’E ‘HAKARET’ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma içerikleri ile ilgili ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret’ iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, Özel’in konuşmasının bir bölümünde, ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne’ yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarını hedef aldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben “Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” diye sözler sarf ettiği belirtildi.



Hakkında başlatılan soruşturmaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Özel şunları kaydetti: “Elinizden geleni ardınıza koymayın! Sayın Erdoğan size sesleniyorum: Milletin %70’i Ekrem Başkan’a atılan iftiralara inanmıyor. Bu ülke kavgadan kutuplaşmadan bıktı. Millet barış istiyor, huzur istiyor. Çok daha geç olmadan bu yoldan dönün. Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak tarihte yer almak varken, bu şekilde tarihe geçmeyin. ”