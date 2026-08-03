Özel: Devlet adına Alevilerden rızalık alacağız

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Törene Özel’in yanı sıra eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın, eski CHP genel sekreteri Önder Sav ve çok sayıda Yeni Partili de katıldı. Özel törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

CEMEVLERİ İBADETHANEDİR

“Birileri kulağını tıkasa da bizim için cemevleri ibadethanedir. Açık söylemek gerekirse bu ülkeyi yönetenlerin ve bundan sonra yönetecek olanların Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. Çünkü Aleviler bu ülkede çok acı çektiler, çok bedeller ödediler. Sizden Yeni Parti’nin Genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Ve bu yürüyüşün sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalık alacağımıza söz veriyorum. Türklerin ve Kürtlerin sarsılmaz barışı için Alevilerin ve Sünnilerin tamamen eşit vatandaşlar olarak birbirini hissetmesi için sizinle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğim.

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Özel’e ‘Hz. Ali’ yazılı zülkifar kılıcının yer aldığı bir tablo hediye etti.

ALEVİLİK İNANÇTIR

Alevilik bir kültür değil, bir inançtır. Semah müzik değil, ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması, Alevilikle ilgili kurulan ve Alevi örgütlerinin rızalığını almamış olan bir yapının Kültür Bakanlığı’na bağlanması, eşitliğe aykırıdır, apaçık ayrımcılıktır, sonuna kadar reddediyoruz.”

BİRLİKTE YENİ BİR YOLA ÇIKTIK

31 Mart 2024 gününden beri saldırı altındayız. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz arkamızda, yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz. Birlikte yeni bir yola çıktık. Şunu herkes bilsin ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur. Yol yolcudan, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır.

METROYU YAVAŞ’LA AÇMAYI ÜMİT EDİYORUZ

2028 yılında yıllardır söz verilen, ihmal edilen Mamak metrosunun açılışını, o metroyu yapan Mansur Yavaş’la birlikte açmayı ümit ediyoruz. Ve buradan Mansur Başkan’a, Mamak için çalışan, Ankara için çalışan, Türkiye için çalışan, güzel yarınlar için bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.