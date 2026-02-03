Özel: Depremin siyaseti olmaz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özel, deprem illerine yapacağı ziyaretlere dün Osmaniye’den başladı. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, kendisini karşılayan partililere hitaben yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Ben, Adana Havalimanı’na 120 milletvekilini toplayan, onları depremin üzerinden 12 saat geçtikten itibaren tüm bölgeye dağıtan, ilk akşam da deprem bölgesine gelen, deprem bölgesi uyumadan uyumayan, onlar su içmeden içmeyen, çorbasına kavuşmadan çorbasına kavuşmayan ve 45 gün boyunca deprem bölgesinde kalan bir kardeşinizim. Biz, depremden siyaset çıkarmadık. Bütün belediyelerimizi teker teker illerimizle ilişkilendirdik.

50’NCİ KEZ GELDİM

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve daha birçok CHP’li belediye deprem bölgesinde çalıştı. Bunları hiç konuşmadık, hiç söylemedik. Ne zamana kadar? Tayyip Erdoğan çıkıp bize, ‘Siz deprem bölgesinde yoktunuz, enkaz sırasında yoktunuz, devamında yoktunuz, bir işin ucundan tutmadınız’ diyene kadar. Geçtiğimiz günlerde ‘Depremden sonra neredeydin Özgür Efendi’ dedi bana. Dedim ki arkadaşlara dönün bakın; Deprem bölgesine Erdoğan kaç kere gitti, Özgür Özel kaç kere gitti. Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise 26’sı o günkü görevi olan grup başkanvekili olarak, 23’ü de genel başkan olduktan sonra toplam 49 kez gitmiş. Aha bu da 50’ncidir. Depreme gelen, koşan hangi belediyeden olursa tüm emekçilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz.”

Haberin Devamı

SANDIK GELİYOR

CHP Lideri Özel, Osmaniye’deki programının ardından Gaziantep’e geçerek, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen ve konteyner kentlerdeki bazı aileleri ziyaret eden Özel, “Depremzede perişan. Konteynerden çıkıyor, elektrik, su, doğalgaz başlıyor. Depremzede işsiz. Erdoğan bana diyor ki ‘Depremde neredeydin?’ Şimdi Nurdağılılar söyledi, 3 gün buradaydım. 2 gün İslahiye’deydim. Burada bu cevapları verenler konteynerlerin sahipleri. Peşin peşin sevinmesinler. Sandık geliyor hesap orada görülecek.”

Haberin Devamı

MECLİS’TEN MÜJDE VERELİM

Özgür Özel “Buradan Erdoğan’a söylüyorum” diyerek şu çağrıyı yaptı: “Şunu söyle; ‘TOKİ konutları, rezerv alanlara yapılan konutlar ve esnafın işyerlerinden faiz alınmayacak. TÜFE alınmayacak, memur maaş artışı dahil hiçbir fiyat farkı alınmayacak.’ Bunu söylersen bu hafta deprem bölgesine müjde olur ama tutar belli değil, faiz belli değil, at imzayı. Bu hafta Meclis de açık. Getirin kanunu açık açık yazalım, bu milletten faiz alınmasın, maliyet ne kadarsa o maliyet üzerinden hesap görülsün, millet rahat etsin. Mücbir sebep verginin çıkmamasına, alınmamasına imkân sağlayan bir kanun. O kanunun da 30 Kasım’da süresi doldu ve uzatmadılar. Yani şimdi konteynerdeki esnaftan vergi, SGK primi istiyorlar. Esnaf, kredi istiyor. Yıkılmış bitmiş yeniden işe başlayacak. Halk Bankası’na gidiyor, kredi alayım diyor. ‘Vergi borcun var, SGK borcun var, borcu yoktur kâğıdı getir’ diyor. Depremde ezilmiş esnafın borcu olmaz, onun borcu yoktur. ”