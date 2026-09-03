Özel: Demokratların ortak çatısı olacağız

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‘YENİ’NİN YEDİ SÖZÜ VARDIR

“Gelinen noktada biz arkada binaları, imkânları, makamları değil; biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbiriyle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Her türlü imkânsızlığı kendi zihninde yenmiş, kendi gönlünde de bu anlamda bize bir yer ayırmış olan milletimiz, ‘Bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın ve arkanızdan yürüyeceğiz’ dedi ve hep birlikte o yeni yola çıktık. Hep birlikte kısa zamanda çok işler başardık. ‘Yeni’nin yedi sözü vardır.

◊ Birincisi elbette ki demokratik Türkiye. Yeni Parti siyasetin işletim sistemini değiştirmeye geliyor. Eski nesil örgütlenme modelini terk ediyor. Milletin oyuna hürmet eden bir siyasi ahlâkı yerleştirmek üzere yola çıkıyoruz. Türkiye kimlikler, hayat tarzları, siyasi tercihler, eski kamplaşmalar üzerinden bölünmeyecek; bu gerilimler üzerinden yönetilmeyecek.

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TÜRKİYE İTTİFAKI ANLAYIŞI

Bir partiye oy veren de vermeyen de iktidara oy veren de vermeyen de Cumhuriyet’in eşit vatandaşı olarak görülecek. Yeni Parti, Türkiye ittifakı anlayışı içinde Türkiye’nin bütün demokratlarının ortak çatısı olacak. Kutuplaştıran değil birleştiren, dışlayan değil kucaklayan, kavga eden değil sorun çözen bir siyaset kurulmakta.

İkinci sözümüz, adil ve özgür Türkiye. Mahkemede, gelirde, vergide, sosyal hayatta adalet.

Üçüncü sözümüz, üreten ve zenginleşen Türkiye’dir. Üretim ve refahtır. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkûm değildir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz.

GÜÇLÜ VE GÜVENLİ TÜRKİYE

Dördüncü sözümüz, güçlü ve güvenli Türkiye’dir. Sizi güvende tutacağız, Türkiye’yi güçlü kılacağız. Cumhuriyetimizi, üniter yapımızı, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin güvenliğini her şeyin üzerinde görüyoruz.

Beşinci sözümüz, kimseyi geride bırakmayan Türkiye’dir. Yeni Parti’nin yeni siyaseti de kimseyi geride bırakmayan bir devlet, yönetim anlayışına sahip olacaktır.

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MAKAMLAR TAPULU MAL OLMAYACAK

Altıncı sözümüz ise evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Üniversitelerimizi özgür, gerçekten bilimin merkezi kılacağız. Gençlerin aldığı eğitim ile bulacağı iş arasındaki bağı kuracağız. Kamuda torpili ve kayırmacılığı kökünden kazıyacağız.

Yedinci sözümüz, makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar, tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara ve gençlere yol açacağız. Siyasi ahlâk ve siyasi etik vazgeçilmezimizdir.”

EN ÖNEMLİ GÖREV KAZANMAK

Milletimize verdiğimiz yedi söz, örgütümüze de yedi görev olarak karşımızda duruyor. Birinci görevimiz, iktidar kapasitemizi göstermektir. İkinci görevimiz, kapıları milleti açmak, üçüncü görevimiz, her ilde çözümü hazırlamak ve çözümün bir parçası olmak, dördüncü görev, demokrasiyi önce kendi evimizde kurmaktır. Örgütümüzün beşinci görevi, kibri siyasetten silmektir. Patron millettir, siyasetçi milletin çalışanıdır. Altıncı görevimiz en güçlü olduğumuz tarafımız olan yoldaşlık hukukuna sonuna kadar sahip çıkmaktır. En önemli görev; Yeni Parti’nin örgütünden beklediği yedinci, tartışmayacağı ve olmazsa olmaz gördüğü görev kazanmaktır.