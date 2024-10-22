Özel, Demirtaş’ı ziyaret etti... Yeni açılıma engel olmayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ziyaret etti. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ile cezaevine giden Özel, Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Özel, ziyaretinin ardından özetle şunları söyledi:



ÖNEMLİ BİR AKTÖR

“Doğu ve Güneydoğu’ya yapılacak 6 gündeki 6 ziyaret, neredeyse bir haftaya varan ziyaretlerin başlangıcı bu oldu. Demirtaş ile görüşmeden 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun için de önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir.

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UZATILAN EL DOĞRUDUR

Çok kolay bir muhalefet imkânı varken Sayın Bahçeli’nin bugüne kadar bize ve DEM’e söyledikleri, Sayın Erdoğan’ın dedikleri... Bunları yapmak yerine ‘uzatılan el doğrudur’ demeye devam ediyoruz. Ancak bu süreci çok yakından, çok yanı başından ihtiyatla, temkinle, dikkatle takip ediyoruz.”

TARİHİ POZİSYON ALACAĞIZ

Özel, yeni açılım sürecinde CHP’nin engelleyici konumda olmayacağını belirterek, “Esas olarak bizim görmek istediğimiz mesele, bütün Türkiye’nin çıkarları için doğru bir adımın hep beraber atılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda engelleyici olmayacaktır. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız. Tarih önünde, gelecekte bugünler hatırlandığında herkesin gurur duyacağı bir pozisyonda olacağımızı açıklıkla ifade etmek istiyorum” dedi.

TARTIŞILAMAZ, NOKTA

Özel İstanbul Barosu Başkanı seçilen eski CHP’li İbrahim Kaboğlu’nun Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili sözlerine ilişkin de “Anayasa’nın ilk dört maddesi öyle ya da böyle tartışmaya açılamaz. Nokta” dedi.

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SONU MUHTEŞEM OLACAK

Özel, Demirtaş’ın kendisine bir çağrı metni verdiğini de kaydederek, “Çok üzüntülere tanıklık ediyoruz. Çok utanç veren ziyaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Ama emin olun Türkiye’de insanlar birbirini sevdikten, toplumsal barışı hep beraber içselleştirdikten sonra nasıl 100 yıl önce sonu çok güzel olmuştu; Türkler ve Kürtler, Türkiye’de yaşayan herkes, dedelerimiz hep beraber büyük bir işgali sona erdirmişler ve genç bir Cumhuriyet kurmuşlardı. Yine sonu muhteşem olacak. Bu sefer ilk yüzyılda yapmadıklarımız, yapamadıklarımız varsa, hatalarımız, eksiklerimiz varsa hepsini de hep birlikte onaracağız ve toplumsal barışı hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu.