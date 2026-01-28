Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü: Bu sefer biz kazanalım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı partisinin genel merkezinde kabul etti. Özel, görüşmenin ardından özetle şu açıklamalarda bulundu: “Biz Türkiye’nin barışıyla Suriye’nin barışını iç içe gördük. Suriye’de bir an önce istikrarın sağlanmasından, hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri hem Dürzileri hem Alevileri kapsayıp anayasal güvence altına alan ve barışı hâkim kılan bir çözümden yana olduk. Bu durum Türkiye’nin barışına da katkı sağlayacaktır. Ortada bir sınır çizgisinin olması iki taraftaki kardeşliği ortadan kaldırmıyor. İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler, birazcık ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösteriyor, nefret söylemine varan, Kürtleri kıracak, onları rencide edecek bir dil kullanıyorlar. Bunların tamamını reddediyoruz.

İNİSİYATİF ALINMALI

Biz burada iki eş genel başkan, bir genel başkan yan yana duruyoruz. Burada bir Türk, bir Arap, bir Kürt var. Ama hepimiz kardeşiz. Bizim ürettiğimiz siyaset düşmanlık üretemez. Sadece şu soruyu sormak gerekir: Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı, yoksa Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi? Biz kazanalım bir sefer de. Bunun yolu herkesin cesaretle inisiyatif almasından geçiyor.

MÜRŞİTPINAR AÇILMALI

Suriye’deki gelişmeler ve yaşanan insanlık dramını dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. Bir yandan Türkiye’den yardım konvoylarının çıkmış olmasını, Halep üzerinden Ayn el Arab’a, Kobane’ye ulaştırılıyor olmasını olumlu görüyoruz. Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılmasını önemli görüyoruz. CHP’li belediyelerimiz yardım ulaştırmak istiyorlar. Bunların koordine edilmesi lazım. Bir yandan da yeni kötü haberlerin gelmemesi için ateşkesin sonuç alınana kadar uzatılmasını, ateşkeste geçen sürenin bir savaşa tahkimat yapmak değil; barış için diplomasi yapmak için kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz Suriye’de.

SURİYE’NİN GELECEĞİ

IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi ‘Allah’a şirk koşmak’ olarak gören birtakım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur. En çok da Türkiye’ye huzur yoktur. Hiçbirimizin siyasi geleceği, Türkiye’nin ve bölgedeki tüm halkların; Suriye’nin, Ortadoğu’nun geleceğinden, barışından ve kalkınmasından daha değerli değildir.”

MHP’Lİ YILDIZ’A ‘MEVZUAT’ YANITI: KEŞKEK YAPMAKTAN KOLAY

(MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın CHP’li belediyelere yönelik davayla ilgili değerlendirmesi) Teorik olarak şöyle söyleyeyim, Feti Bey’in değerlendirmeleri çok kıymetli. Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunları çok kıymetlendiriyoruz, çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim, Feti Bey diyor ki ‘Keşke mevzuat uygun olsaydı.’ MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, ‘keşke’ diyor ya, keşkek yapmaktan daha kolay. Feti Bey bu sabah keşkek yapmaya karar verse daha çok uğraşır. ‘Keşke’ dediği mesele bir telefonluk iştir. Biz de hemen komisyon toplantısına katılır, ertesi gün ya da iki gün sonra Meclis’te oybirliği ile çıkmasına katkı sağlarız. ‘Keşke’ demesin, şu kanunu getirsin.

TUNCAY BAKIRHAN: BARIŞÇIL DİLE İHTİYAÇ VAR

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kimi medya organları ve siyasetçilerin Kürtleri kıran, ötekileştiren bir dil kullandığını savunarak, “Bu dilin kimseye yararı yok. İçinde bulunduğumuz süreç hassas. Barışçıl bir dile ihtiyaç var. Biz DEM olarak bu dili kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Bakırhan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin de “Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Deyim yerindeyse ateşe benzinle gidenler var, bir de ateşi soğutmaya çalışanlar var. Biz oradaki çatışmanın, şiddetin son bulmasını, meselenin diyalogla, müzakereyle barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Suriye’de sanki demokratik bir rejim var da Kürtler oyunbozanlık yapıyormuş gibi bu koro 24 saat Kürt karşıtı bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Kürtler yaşamış olduğu ülkelerde hiçbir zaman yaşadıkları ülkelere ve komşu ülkelere tehdit olmadılar ve bundan sonra da olmayacaklardır” diye konuştu.