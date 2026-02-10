Özel: Değişim herkese iyi gelecek

Haberin Devamı

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediğği basın toplantısında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasıyla ilgili tartışmalara girmeden özetle şunları söyledi:

YARGIYI ELE GEÇİRME

“İktidar, kahraman polisimizin ve jandarmamızın tüm çabalarına rağmen sokaktaki suç çeteleriyle mücadelede yetersiz kalmaktadır. Yaşadığımız bu ağır tablo siyasi tercihlerin bir sonucu şüphesiz. Peki bunları yapmayıp ne yapıyor, araçsallaştırılan yargı eliyle siyasi operasyonlar yapıp iktidar koltuğunda kalmaya çalışıyor. Bunu yaparken hukuk sistemimizi yerlebir ediyorlar. Biz, bugünkü toplantımızda bu iktidardan sonra bir daha asla kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sisteminin nasıl kurulabileceğini tartıştık. Altını çizmek isterim ki bizim, ‘Gelelim ve yargı sistemini ele geçirelim’ diye bir hedefimiz yok. Bizim iktidarımızda yargı, siyasetin aparatı olmaktan çıkarılacak, sadece vatandaşın hukukunu koruyacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AB

Yerli üreticiyi korumayan Gümrük Birliği Anlaşması mutlaka değişmeli, hızla revize edilmelidir. Biz iktidarımızda anlaşmanın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedefliyoruz. AB’ye tam üyelik müzakerelerini en kısa zamanda başarıya ulaştıracağız. Kamu alacakları için politika faiz oranlarından ve hatta banka faiz oranlarından daha yüksek bir faiz uygulanmaktadır. Biz iktidarımızda bu tefeci faiz anlayışına son vereceğiz. Artık borçların yapılandırılması hayati bir gereklilik haline gelmiştir.

ÜLKENİN KAYNAKLARI VAR

Yoksul aileler artık kırmızı ete erişmekte zorlanmaktadır. Dünyada kırmızı etin beyaz ete göre tüketim oranı 1.3 iken, Türkiye’de oran 1/10’a gerilemiştir. Önerdiğimiz politikaları hayata geçirmek zor değil. Çünkü bu ülkenin devasa kaynakları var. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 12 metrekarelik hücresinde olsa da bu millet için azimle çalışıyor. Yerelde nasıl kazandıysak, genel seçimde de açık bir farkla kazanacağız.”