Özel dedektif çiçek MOSSAD ajanı çıktı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı detaylı çalışmalara göre asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, iş hayatında çok miktarda borçlanınca ismini değiştirdi. Ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedektifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı. Daha sonra İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve kamu kayıtlarındaki kişisel verileri para karşılığında dedektiflere veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip’le iş yapmaya başlayınca, MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurtdışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtıp Çiçek ile iletişime geçti.

4 GÜNDE 4 BİN DOLAR

Rasheed, Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan ve İsrail’in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması istedi. Bu iş kapsamında Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yapıldı. Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş’un İsrail’e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

AKTİVİSTİ BULAMAYINCA...

Çiçek, MOSSAD ajanı Rasheed’in kendisine verdiği adrese giderek, hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak Faysal Rasheed’in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, Çiçek ile 3 Ağustos’ta irtibatı sonlandırdı. MİT, Çiçek’i yakalamak için “Metron faaliyeti” adı verilen operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yapılan ortak operasyonla Serkan Çiçek gözaltına alındı.

AVUKAT DA YAKALANDI

Serkan Çiçek’e bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip de İstanbul’da yakalandı. Avukat Dip’in, vatandaşların kişisel verilerini casusluk faaliyetleri kapsamında MOSSAD ile bağlantılı çalışan kişilere sattığı belirlendi.

Serkan Çiçek, MİT’in teknik takibi sonucu yakalandı.