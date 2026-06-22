Özel davet edildi... Bolşoy’da yarışacak

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Devlet Opera ve Balesi’nin genç yeteneklerinden balerin Nilay Tahiroğlu, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Tahiroğlu, 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Bolşoy Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Moskova Bale Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. “Bale dünyasının olimpiyatı” olarak da adlandırılan yarışma, dünya balesinin geleceğini belirleyecek yükselen yıldızlarını keşfediyor. Altı bale varyasyonu, solo ve bir adet modern dans koreografisiyle yarışmaya katılacak olan Tahiroğlu, “Benim için de büyük ve heyecanlı bir süreç olacak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım” dedi.

YAŞAMI ÖDÜLLERLE DOLU

22 yaşındaki genç balerin Tahiroğlu, 2024 yılında Moskova Gubernskiy Tiyatrosu ve RAMT’ta gerçekleşen Moskova Bale Yarışması’ndan 110 dansçı arasından ikincilikle dönmüştü. 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 8. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması’nda ise ‘Büyük Kızlar’ kategorisinde birinci olmuştu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Konservatuvarı lisans mezunu olan Tahiroğlu, 2021 yılında Üsküp-Kuzey Makedonya’da düzenlenen ‘Stage 2021’ Uluslararası Dans Yarışması’ndan da birincilikle dönmüştü.

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BALE DÜNYASININ OLİMPİYATI

Moskova Bale Yarışması bale dünyasının olimpiyatları olarak da tanımlanıyor. Uluslararası Bale Yarışması ve Koreograflar Yarışması dört yılda bir düzenleniyor. Yarışmadaki başarı, genç yetenekli dansçılar ve koreograflar için geleceğe giden yol olarak gösteriliyor.