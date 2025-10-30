Özel: Cumhuriyet’te herkes eşit

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Tuzla’da ‘Tuzla Yaşam Aydınlı’ kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezinin açılış töreninde özetle şunları söyledi: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Buraya Anıtkabir’den geldim.

ATATÜRK’E BORÇLUYUZ

102 yıl önce kayıtsız şartsız millete teslim edilen en büyük irade kısa zamanda her alanda kalkınmayı sağladı. Bugün Tuzla’da özgürce belediyeyi kimin yöneteceğine karar verebiliyorsak, bizim verdiğimiz kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sıraları oluşuyorsa bunların hepsini yani egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olmasını şüphesiz Cumhuriyete ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.

BAHÇIVANIN TORUNUYLA...

2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittim. Yemin töreni için sıraya oturdum. Ve yanımda Gülsün Bilgehan oturuyordu. İsmet İnönü’nün torunu. Ülkenin Garp Cephesi kumandanının, ülkenin 2’nci Cumhurbaşkanı’nın torunuyla, 104 yaşında hayatını kaybetmiş 99 yaşına kadar pazarlarda kendi ürettiği sebzeleri satmış bir bahçıvanın, Abdullah Ağa’nın torununu Meclis’te yan yana oturtabilen gücün adı Cumhuriyettir. Buna öyle sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyet seçkinleri reddeder. Bütün vatandaşların eşit haklarda olmasını, herkesin, tüm çocukların hayata gelirken eşit şartlarda doğmasını, kimsenin çocuğunun hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamamasını, babadan, anadan oğula kıza, yoksulluğun miras kalmamasını hedefleyen rejimin adı Cumhuriyettir.

Haberin Devamı

TAM BİR YIL OLDU

CHP’li belediyeler olarak tam bir yıldır darbeci kuşatma altındayız. Türkiye’nin en büyük ilçesine, nüfusu bir milyonun üzerindeki Esenyurt’a kayyum atadıklarının, belediye başkanını alıp tutukladıklarının üstünden bir yıl geçti. O günden bugüne 18 belediye başkanım cezaevlerinde. 3 belediyemize kayyum atadılar ve tüm belediyelerimizin üzerinde maddi manevi baskılar var, madden ve manen silkeliyorlar. Ama Allah’a şükür, aslanlar gibi milletimizle direnmeye devam ediyoruz. Seçimle göreve gelenin seçimle gitmesi esastır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra, Şişli’de, Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Açılış Töreni’ne katıldı. Özel İBB’nin açtığı yurt sayısının 16’ya ulaştığını söyledi.

Haberin Devamı

VALLAHİ HİÇ CESUR DEĞİLİM

Özel “Bana diyorlar ki, ‘Çok cesursun.’ Vallahi hiç cesur değilim” diyerek şöyle devam etti: “Özgür Özel iki emekli öğretmenin çocuğu, bir bahçıvanın, bir memurun torunu. Öyle cesur falan değil. Zoru gördü mü, dizi titrer. Ama ben gücümü Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olmaktan ve Cumhuriyet’i savunan sizlerden alıyorum. Sizlerin demokrasiye olan inancından alıyorum. Demokrasiye sahip çıkın. Cumhuriyet’e sahip çıkın. Seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkın. Seçtiklerinize sahip çıkın. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Tuzla’nın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın yarınlardaki özgür, zengin ve güçlü Türkiye’miz.”