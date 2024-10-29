Özel: Cumhuriyet coşkumuzu doya doya yaşayalım

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, teröre teslim olmamak adına Cumhuriyet’in coşkusunu doyasıya yaşama çağrısında da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle dedi:

CUMHURİYETİMİZ DİMDİK AYAKTA

“Bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bu vesileyle 23 Ekim’de gözbebeğimiz TUSAŞ’a Ankara’da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

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1’İNCİ YILINDA OLDUĞU GİBİ

Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1’inci yılında olduğu gibi, 100’üncü yılında olduğu gibi 101’inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum. 101 yıl sonra bizlere “kimsesizlerin kimsesi olmak” için kurulmuş Cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir. Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek önümüzdeki en temel görevimizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor, tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

ÖZEL, ERMENEKLİ MADENCİLERİ ANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 yıl önce Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen faciada hayatını kaybeden işçileri andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “10 yıl önce Ermenek’te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yıllardır olduğu gibi madencilerimizin yaşam hakkını savunmaya devam edecek, tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları oluşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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AÇIK RADYO’YA PROGRAM SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da RTÜK’ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo’yu ziyaret ederek, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Özel, kendisinin de bir süre radyoculuk yaptığını belirterek, “Açık Radyo yeniden açılacak. Açık Radyo açılınca gelip burada program yapacağım” dedi.